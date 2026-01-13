Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Sáng 13.1, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Các lãnh đạo của Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Cơ quan Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể T.Ư được giới thiệu ứng cử ĐBQH

ẢNH: HƯƠNG ĐIỆP

Theo ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, thực hiện quy trình ứng cử ĐBQH, theo thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã họp và thống nhất giới thiệu 3 lãnh đạo của cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Cơ quan Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể T.Ư.

Cụ thể: bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thái Học Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Ngoài cơ cấu, số lượng phân bổ nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ cho cơ quan MTTQ Việt Nam được giới thiệu thêm 2 nhân sự ứng cử ĐBQH chuyên trách, gồm: bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ giám sát và phản biện xã hội; ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo.

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBHQ, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức cử tri nơi công tác để lấy ý kiến nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với 5 người được giới thiệu ứng cử ĐBHQ.

Với tinh thần hết sức trách nhiệm, thẳng thắn, công tâm, khách quan, 100% cử tri có mặt thống nhất biểu quyết đồng ý giới thiệu đối với 5 đại biểu để ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Sau hội nghị này, sẽ là Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH đối với nhân sự của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Đại diện những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, bà Hà Thị Nga, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo, Đảng ủy, cơ quan MTTQ Việt Nam và cử tri đã giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Bà nhấn mạnh, ĐBQH không chỉ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; vì vậy, mỗi đại biểu phải gương mẫu, gần dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến cử tri.

"Nếu được cử tri tín nhiệm, các ứng cử viên cam kết tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, phát huy kinh nghiệm công tác, tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc", bà Nga bày tỏ.