Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tại Hội nghị lần thứ 5 diễn ra chiều 7.11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là nữ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đầu tiên trong lịch sử 95 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài ẢNH: TUẤN MINH

Trước đó, ngày 4.11, từ vị trí Bí thư Thành ủy Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII và giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng thời giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài (60 tuổi), quê quán tỉnh Hà Nam (nay là Ninh Bình); trình độ thạc sĩ, cử nhân luật. Bà Hoài là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IX (dự khuyết), XI, XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Bùi Thị Minh Hoài từng giữ các chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (cũ), Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phó chủ nhiệm rồi Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Tại Đại hội XIII của Đảng năm 2021, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Trung ương Đảng và được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 4.2021, bà Bùi Thị Minh Hoài được phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, bà Hoài được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Đến tháng 7.2024, Bộ Chính trị quyết định phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Ngày 17.10 vừa qua, tại Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII, bà Hoài tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ tri ân sâu sắc, lời cảm ơn chân thành đến các vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiền nhiệm, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Mặt trận đã tạo nên bề dày truyền thống, xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác Mặt trận.

Bà Hoài khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của khối Mặt trận và đoàn thể, góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định rõ nét hơn vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, lãnh đạo thực hiện toàn diện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước mắt, cần khẩn trương thực hiện chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và của Tổng Bí thư Tô Lâm tại đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài ẢNH: TUẤN MINH

Cùng đó, triển khai hiệu quả nhiệm vụ Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chủ trì, phối hợp tập hợp ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục hoàn thiện đề án sắp xếp các cơ quan báo chí, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Bà Hoài cũng đề nghị và mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể giúp đỡ, đồng hành để tôi hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao.

“Tôi kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì, phát động; chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, bà Hoài nêu.

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài, tin tưởng với trình độ, trí tuệ và kinh nghiệm của mình, bà Hoài sẽ toàn tâm toàn ý, hoàn thành xuất sắc trọng trách giao, góp phần quan trọng phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để Đảng vững mạnh, đất nước trường tồn, nhân dân vạn đại ấm no hạnh phúc.

Ông Chiến cũng bày tỏ cảm ơn các ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, công chức, thế hệ cán bộ Mặt trận cả nước đã tận tình giúp đỡ, phối hợp công tác trong thời gian ông giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Trun gương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.