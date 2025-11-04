Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Tư An
Tư An
04/11/2025 08:21 GMT+7

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Sáng 4.11, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị cho bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy; đồng thời điều động tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. 

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công và giới thiệu một số cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong sáng nay, đã công bố quyết định điều động ông Đỗ Văn Chiến thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương để giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư cũng cho biết, cùng với việc công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, tới đây, Bộ Chính trị cũng sẽ báo cáo Trung ương giới thiệu để bầu bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bà Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận, đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân. Từ Ban Dận vận Trung ương (cũ - PV) và trong thời gian được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, bà Hoài đã cùng các cơ quan TP.Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

TP.Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của các nghị quyết của Đảng cũng như TP. Bộ mặt thủ đô khang trang, tăng trưởng của TP.Hà Nội tăng gấp 1,4 lần so với trước đây… "Những kết quả của TP.Hà Nội có sự đóng góp của các đồng chí trong Thành ủy, đặc biệt là cá nhân Bí thư, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Minh Hoài", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ tin tưởng bà Bùi Thị Minh Hoài và ông Đỗ Văn Chiến sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được phân công.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài khẳng định nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được Đảng giao vừa là vinh dự, tự hào cũng là trách nhiệm.

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sẽ nỗ lực nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần cùng cả nước thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng

Bà Bùi Thị Minh Hoài (60 tuổi), quê H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (nay là Ninh Bình); trình độ thạc sĩ, cử nhân luật. Bà Hoài là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IX (dự khuyết), XI, XII, XIII.

Bà Bùi Thị Minh Hoài từng giữ các chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (cũ), Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam; Phó chủ nhiệm rồi Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Đại hội XIII của Đảng năm 2021, bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 4.2021, bà Bùi Thị Minh Hoài được phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, bà Hoài được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Đến tháng 7.2024, Bộ Chính trị quyết định phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Ngày 17.10 vừa qua, tại Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII, bà Hoài tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 2.

 

