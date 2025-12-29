MTTQ Việt Nam tặng 30.000 suất quà cho người nghèo, người khó khăn dịp tết 2026

Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức thăm, tặng quà cho người nghèo, công nhân lao động và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cho cựu chiến binh của 4 xã Phù Đổng, Bát Tràng, Gia Lâm, Thuận An (TP.Hà Nội)

ẢNH: QUANG VINH

Theo bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, thăm, tặng quà tết là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho người nghèo, công nhân lao động và những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình có thêm điều kiện vui xuân, đón tết đầm ấm, an vui.

Theo kế hoạch, 30.000 suất quà sẽ được trao tới các đối tượng kể trên trong dịp tết, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội đối với các tầng lớp nhân dân.

Kinh phí bố trí từ Quỹ Vì người nghèo T.Ư và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đối với công nhân, người lao động, kinh phí quà tặng do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí theo hệ thống tổ chức công đoàn.

Kinh phí tặng quà cho người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh do T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động và phân bổ. Các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức thành viên khác chủ động vận động, bố trí nguồn lực để tặng quà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tổng số 30.000 suất quà, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ bố trí phân bổ 10.200 suất để các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đi thăm, tặng tại 34 tỉnh, thành phố. Mỗi địa phương được phân bổ 300 suất, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một túi hàng trị giá 300.000 đồng, với tổng kinh phí hơn 13,26 tỉ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí quà để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng cho công nhân, người lao động tại các địa phương, với mức 300 suất mỗi địa phương.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức thành viên phấn đấu mỗi địa phương vận động khoảng 200 suất quà dành cho người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và các đối tượng yếu thế khác.

Thời gian tổ chức thăm, tặng quà tết dự kiến diễn ra từ ngày 26.1 - 13.2.2026 (từ 8 - 25 tháng chạp).

MTTQ Việt Nam kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các cá nhân tiếp tục chung tay chăm lo cho người nghèo, công nhân lao động, nhất là các hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Việc thăm, tặng quà cần bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.