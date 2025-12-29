Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

MTTQ Việt Nam tặng 30.000 suất quà cho người nghèo, người khó khăn dịp tết 2026

Thu Hằng
Thu Hằng
29/12/2025 12:45 GMT+7

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trao 30.000 suất quà tới người nghèo, công nhân lao động và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức thăm, tặng quà cho người nghèo, công nhân lao động và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ. 

MTTQ Việt Nam tặng 30.000 suất quà cho người nghèo, người khó khăn dịp tết 2026- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cho cựu chiến binh của 4 xã Phù Đổng, Bát Tràng, Gia Lâm, Thuận An (TP.Hà Nội)

ẢNH: QUANG VINH

Theo bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, thăm, tặng quà tết là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho người nghèo, công nhân lao động và những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình có thêm điều kiện vui xuân, đón tết đầm ấm, an vui.

Theo kế hoạch, 30.000 suất quà sẽ được trao tới các đối tượng kể trên trong dịp tết, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội đối với các tầng lớp nhân dân.

Kinh phí bố trí từ Quỹ Vì người nghèo T.Ư và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đối với công nhân, người lao động, kinh phí quà tặng do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí theo hệ thống tổ chức công đoàn. 

Kinh phí tặng quà cho người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh do T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động và phân bổ. Các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức thành viên khác chủ động vận động, bố trí nguồn lực để tặng quà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tổng số 30.000 suất quà, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ bố trí phân bổ 10.200 suất để các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đi thăm, tặng tại 34 tỉnh, thành phố. Mỗi địa phương được phân bổ 300 suất, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một túi hàng trị giá 300.000 đồng, với tổng kinh phí hơn 13,26 tỉ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam bố trí quà để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng cho công nhân, người lao động tại các địa phương, với mức 300 suất mỗi địa phương. 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức thành viên phấn đấu mỗi địa phương vận động khoảng 200 suất quà dành cho người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và các đối tượng yếu thế khác.

Thời gian tổ chức thăm, tặng quà tết dự kiến diễn ra từ ngày 26.1 - 13.2.2026 (từ 8 - 25 tháng chạp).

MTTQ Việt Nam kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các cá nhân tiếp tục chung tay chăm lo cho người nghèo, công nhân lao động, nhất là các hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. 

Việc thăm, tặng quà cần bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.

Tin liên quan

Dự kiến tăng mức quà tết 2026 tặng người lao động

Dự kiến tăng mức quà tết 2026 tặng người lao động

Dự kiến, giá trị quà tết cho đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ 1 - 1,5 triệu đồng/người, cao hơn so với mức tối đa 1 triệu đồng của năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

tặng quà quà tết cho người nghèo MTTQ Việt Nam Công nhân lao động Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận