Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp Đại hội XIV và Tết Nguyên đán

TTXVN
TTXVN
29/12/2025 04:00 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28.12 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Theo đó, những người được tặng quà gồm: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hưu trí xã hội; bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi. Mỗi người được hưởng một suất quà tặng là tiền mặt 400.000 đồng. Nếu một người đồng thời thuộc hai nhóm thì chỉ nhận một suất quà tặng. Người có công với cách mạng vẫn được hưởng chính sách tặng quà Tết Nguyên đán 2026 theo quy định hiện hành.

Theo Nghị quyết, nguồn kinh phí thực hiện tặng quà trích từ ngân sách T.Ư bổ sung cho các tỉnh thành. Nghị quyết cũng yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31.12.2025.

Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các địa phương thực hiện tặng quà qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp cần thiết, các địa phương chi trả quà tặng vào tài khoản hưởng phụ cấp, trợ cấp hằng tháng hoặc trực tiếp bằng tiền mặt.

Tin liên quan

Những ai được công đoàn tặng quà 1,3 triệu đồng dịp tết Nguyên đán 2026?

Những ai được công đoàn tặng quà 1,3 triệu đồng dịp tết Nguyên đán 2026?

Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam dự kiến chi hàng nghìn tỉ đồng tặng quà và chúc tết một số đối tượng lao động dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mỗi suất quà tết dự kiến 1,3 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Tết Nguyên đán tặng quà Đại hội XIV người có công với cách mạng bảo trợ xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận