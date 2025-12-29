Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp Đại hội XIV và Tết Nguyên đán

Theo đó, những người được tặng quà gồm: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hưu trí xã hội; bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi. Mỗi người được hưởng một suất quà tặng là tiền mặt 400.000 đồng. Nếu một người đồng thời thuộc hai nhóm thì chỉ nhận một suất quà tặng. Người có công với cách mạng vẫn được hưởng chính sách tặng quà Tết Nguyên đán 2026 theo quy định hiện hành.

Theo Nghị quyết, nguồn kinh phí thực hiện tặng quà trích từ ngân sách T.Ư bổ sung cho các tỉnh thành. Nghị quyết cũng yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31.12.2025.

Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các địa phương thực hiện tặng quà qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp cần thiết, các địa phương chi trả quà tặng vào tài khoản hưởng phụ cấp, trợ cấp hằng tháng hoặc trực tiếp bằng tiền mặt.