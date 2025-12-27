Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh TP.HCM sẽ không quá 2 tuần

Bích Thanh
Bích Thanh
27/12/2025 15:53 GMT+7

Ngày 27.12, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Theo đó, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với học sinh, giáo viên ở tất cả các bậc học từ ngày 12.2.2026 (25 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 22.2.2026 (mùng 6 tháng giêng âm lịch).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh TP.HCM sẽ kéo dài không quá 2 tuần - Ảnh 1.

Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày 12.2.2026 đến hết ngày 22.2

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng hướng dẫn, căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 14.8.2025 của Chủ tịch UBND TP.HCM về Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục đơn vị và có thể linh hoạt, tạo điều kiện điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh nhưng không quá 2 tuần (trong thời gian lịch nghỉ tết như trên, bao gồm thứ bảy và chủ nhật). 

Sở GD-ĐT lưu ý, việc điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc thực hiện đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định; đảm bảo tiến độ, đủ thời lượng, chất lượng giáo dục và phù hợp với khung kế hoạch chung của thành phố.

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các trường bố trí, sắp xếp các bộ phận trực cơ quan. Chú ý đảm bảo an ninh, an toàn; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị trong suốt thời gian nghỉ tết.

