Giáo dục

Lịch nghỉ Tết dương lịch chính thức của học sinh, giáo viên TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
26/12/2025 16:37 GMT+7

Ngày 26.12, Sở GD-ĐT TP.HCM đã triển khai thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2026 của học sinh, giáo viên TP.HCM.

Lịch nghỉ Tết dương lịch chính thức của học sinh, giáo viên TP.HCM - Ảnh 1.

Học sinh, giáo viên sẽ có kỳ nghỉ Tết dương lịch 4 ngày

ẢNH: BÍCH THANH

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên được nghỉ Tết dương lịch ngày 1 và ngày 2.1 .2026 (thứ năm, thứ sáu). Ngoài ra, thêm 2 ngày cuối tuần nên tổng cộng học sinh, giáo viên, nhân viên các trường sẽ có 4 ngày nghỉ liên tục trong dịp này.

Với lịch nghỉ Tết dương lịch như trên, Sở GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện bố trí lịch trực lãnh đạo, trực đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại đơn vị trong ngày nghỉ tết.

Kiểm tra hệ thống điện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tuyệt đối, phòng chống cháy nổ tại đơn vị (phòng học, phòng chức năng, kho thiết bị...).

Tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp, nơi làm việc, đảm bảo cảnh quan môi trường "xanh - sạch - đẹp".

Lịch nghỉ Tết dương lịch chính thức của học sinh, giáo viên TP.HCM - Ảnh 2.

Học sinh TP.HCM chuẩn bị có đợt nghỉ Tết dương lịch dài ngày

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trước đó, tại buổi thông tin về các vấn đề nóng của giáo dục vào ngày 18.12 vừa qua, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo ông Minh, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới của học sinh bắt đầu từ 25 tháng chạp đến hết mùng 6 tháng giêng âm lịch, tương tự năm ngoái (tức bắt đầu từ ngày 12.2.2026 đến hết ngày 22.2.2026).

"Sở đã trình phương án này với UBND thành phố. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức sẽ được công bố sau khi UBND duyệt", ông Minh nói.

Đại diện Sở GD-ĐT cho hay lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh dựa trên cơ sở lịch nghỉ tết của người lao động, có sự cân đối để các em được nghỉ ngơi, vui chơi bên gia đình.

