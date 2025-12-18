Học sinh TP.HCM dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 11 ngày

Chiều 18.12, tại buổi thông tin về các vấn đề nóng của giáo dục đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dự kiến học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ 12.2.2026 đến hết ngày 22.2.2026 ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo ông Minh, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới của học sinh bắt đầu từ 25 tháng chạp đến hết mùng 6 tháng giêng âm lịch, tương tự năm ngoái (tức bắt đầu từ ngày 12.2.2026 đến hết ngày 22.2.2026).

"Sở đã trình phương án này với UBND thành phố. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức sẽ được công bố sau khi UBND duyệt", ông Minh nói.

Đại diện Sở GD-ĐT cho hay lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh dựa trên cơ sở lịch nghỉ tết của người lao động, có sự cân đối để các em được nghỉ ngơi, vui chơi bên gia đình.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học trong đó có quyết định lịch nghỉ Tết Nguyên đán, song cần đảm bảo đủ 35 tuần. Học kỳ 1 sẽ kết thúc trước ngày 18.1.2026, học kỳ 2 trước 31.5.2026.

