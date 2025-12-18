Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì về suất ăn bán trú 'lèo tèo' của các trường học?

Chiều nay (18.12), tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức buổi thông tin về các vấn đề giáo dục nóng, đang được dư luận xã hội quan tâm, trong đó có vấn đề về suất ăn bán trú trong nhà trường. Theo hình ảnh được công bố trên mạng xã hội thì suất ăn này gồm có một ít cơm trắng, một tí đậu que, một trái táo xanh và một tí món mặn.

Trong khay ăn được chụp vẫn còn một ô trống chưa thấy bỏ gì.Nhiều ý kiến bày tỏ trên mạng xã hội cho rằng, với giá trị 40.000 đồng thì lượng đồ ăn như trong hình ảnh là quá ít, khó có thể chấp nhận được.

Khay suất ăn bán trú ngày 17.12 tại Trường THPT Trưng Vương, TP.HCM ẢNH: PHỤ HUYNH HỌC SINH CUNG CẤP

Trả lời báo chí, bà Lương Bích Nga, Hiệu phó Trường THPT Trưng Vương, đã xác nhận, đây đúng là suất ăn của học sinh trường ăn vào trưa cùng ngày. Tuy nhiên bà Lương Bích Nga nói rằng, hình ảnh chụp suất ăn bán trú này chưa đầy đủ, nên nhìn qua sẽ cảm thấy ít.

Theo lãnh đạo nhà trường, trưa ngày 17.12, học sinh của trường sẽ được chọn một trong 4 món mặn cho suất ăn bán trú của mình, bao gồm heo viên chiên, gà lagu, trứng chiên thịt, cá basa kho cà. Ngoài ra, suất ăn của học sinh sẽ có món xào, cơm, tráng miệng (táo xanh) và canh, cơm thêm được để riêng một tô lớn dành cho 6 học sinh ăn chung.

Dù vậy, cô Lương Bích Nga nhấn mạnh: "Giá cho một suất ăn bán trú ở trường là 38.000 đồng, đã bao gồm các loại thuế; chứ không phải 40.000 đồng như thông tin mạng xã hội đăng tải. Giá suất ăn bán trú của học sinh đã 2 năm nay không tăng".

Nhà trường không được sử dụng suất ăn công nghiệp, mà đối tác thực hiện việc nấu ăn tại trường. Cũng theo cô Lương Bích Nga, mọi phản ánh của học sinh hay phụ huynh liên quan đến suất ăn bán trú tại trường, nhà trường sẽ sẵn sàng ghi nhận, chuyển đến đơn vị đối tác giải quyết kịp thời, nhằm đem lại cho học sinh một suất ăn bán trú tốt nhất. Được biết, đơn vị đối tác thực hiện suất ăn bán trú cho Trường THPT Trưng Vương là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Huy Hưng. Mỗi ngày nhà trường có gần 2.000 học sinh tham gia bán trú tại trường.

Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì về phản ánh suất ăn bán trú?

Chiều 18.12, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đang kiểm tra việc tổ chức bán trú tại Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn. Sau khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin tới báo chí.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, trả lời báo chí chiều 18.12 ẢNH: THÚY HẰNG

Liên quan tới an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh cho biết các suất ăn luôn luôn phải bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; bảo vệ sức khỏe học sinh và đội ngũ trong cơ sở giáo dục. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội bộ; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và cơ quan chức năng khi phát sinh sự cố. Đồng thời, nhà trường tăng cường phối hợp với phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh, ban chăm sóc sức khỏe học sinh để giám sát chặt chẽ an toàn thực phẩm; giám sát chất lượng bữa ăn bán trú, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trường học, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý đúng quy định.

Ông Hồ Tấn Minh cho biết trong năm 2025, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành nhiều văn bản tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục; quy định rõ trách nhiệm từng vị trí trong chuỗi tiếp nhận - bảo quản - chế biến - chia suất - phục vụ. Sở quán triệt các yêu cầu trọng tâm: không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; tăng cường giám sát bếp ăn tập thể và dịch vụ ăn uống trong trường học. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện thực đơn bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, phù hợp lứa tuổi, công khai theo tuần/tháng; gắn với tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Sở cũng tổ chức tập huấn các nội dung: công tác tổ chức bữa ăn bán trú, đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý cho các trường có tổ chức bữa ăn bán trú. Đối tượng tham gia gồm đại diện lãnh đạo, bếp trưởng, nhân viên y tế của trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, trường có yếu tố nước ngoài, trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, đơn vị trực thuộc.

Sở cũng tổ chức truyền thông nội bộ, website/cổng thông tin, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động giáo dục – ngoại khóa; lồng ghép kỹ năng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn; vệ sinh cá nhân; phòng ngừa bệnh lây truyền qua thực phẩm. Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về giám sát bữa ăn, phản ánh qua kênh góp ý/đường dây tiếp nhận thông tin của nhà trường.

Đồng thời, đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết Sở tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu: tiếp nhận - nhập kho - bảo quản - sơ chế - chế biến - chia suất - vận chuyển (nếu có) - phục vụ; bảo đảm điều kiện vệ sinh; chú trọng kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn tại bếp ăn tập thể. Tăng cường quản lý, sử dụng sữa và sản phẩm sữa trong trường học; rà soát quy trình lựa chọn, tiếp nhận, bảo quản và sử dụng sữa.

Quan điểm chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP.HCM luôn là thực hiện tự kiểm tra, phối hợp liên ngành giáo dục - y tế trong kiểm tra định kỳ và đột xuất, lập biên bản ghi nhận, yêu cầu khắc phục ngay tồn tại; phối hợp ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát bữa ăn bán trú theo điều kiện từng đơn vị; thực hiện khảo sát sự hài lòng của học sinh đối với bữa ăn bán trú; trên cơ sở đó, lãnh đạo đơn vị có biện pháp khắc phục các hạn chế (nếu có)....