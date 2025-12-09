Học sinh TP.HCM có thể nghỉ tết dương lịch mấy ngày?

Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, các trường có thể chủ động sắp xếp thời gian nghỉ tết dương lịch 2026 ẢNH: BÍCH THANH

Ngày 9.12, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ 1 năm học 2025-2026. Hội nghị đã đề cập đến lịch nghỉ tết dương lịch sắp tới đối với học sinh, giáo viên.

Tại hội nghị, một số lãnh đạo trường học đặt câu hỏi với Sở GD-ĐT về việc tết dương lịch (1.1.2026) rơi vào thứ năm, các trường có thể cho học sinh nghỉ thêm ngày thứ sáu (2.1) hay không?

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Hà Nguyên, Phó chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở đã giao quyền chủ động cho các trường, hiệu trưởng có thể quyết định việc cho học sinh nghỉ thêm ngày 2.1 hay không.

Ông Nguyên cho rằng theo quy định, thời gian nghỉ tết dương lịch chỉ có một ngày 1.1.2026, tuy nhiên với đặc thù của ngành giáo dục, các trường có thể linh động sắp xếp cho học sinh được nghỉ ngày 2.1.2026 tức thời gian nghỉ là 4 ngày, từ thứ năm (1.1.2026) đến hết chủ nhật (4.1.2026).

Cũng theo ông Nguyên, các trường có thể tổ chức học thứ sáu theo hình thức trực tuyến để đảm bảo chương trình.

Ngoài ra, trước đó, thông tin về kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở sẽ trình đề xuất với UBND TP.HCM về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, dự kiến khoảng 2 tuần.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 ở TP.HCM thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT. Cụ thể năm học bắt đầu từ ngày 5.9 và kết thúc vào ngày 31.5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy.

Trong thời gian này, các trường có thể chủ động bố trí kế hoạch dạy và học đảm bảo đủ số tuần thực học. Việc bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được sắp xếp phù hợp, miễn đảm bảo đủ số tuần dạy học theo quy định.

"Sở sẽ đề xuất lịch nghỉ tết sao cho trọn tuần, tức là nghỉ vào cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần. Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức cần chờ UBND TP.HCM ban hành. Dự kiến sở sẽ đề xuất với UBND TP.HCM cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán với thời gian 2 tuần", Chánh văn phòng Sở GD-ĐT thông tin.

Trong kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do UBND TP.HCM ban hành vào cuối tháng 8, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5.9, đảm bảo 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 19.1.2026, đảm bảo 17 tuần thực học. Năm học kết thúc trước ngày 31.5.2026.

Như vậy, từ khung thời gian năm học cũng như dự kiến về việc đề xuất thời gian nghỉ tết của Sở GD-ĐT thì có thể lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh TP.HCM từ ngày 9.2.2026 đến hết ngày 22.2.2026 (tức từ ngày 22 tháng chạp đến hết mùng 6 tết). Thực tế tính các ngày cuối tuần thì thời gian nghỉ tết của học sinh TP.HCM sẽ vào khoảng 16 ngày.