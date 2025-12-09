Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh TP.HCM có thể nghỉ tết dương lịch mấy ngày?

Bích Thanh
Bích Thanh
09/12/2025 17:26 GMT+7

Học sinh TP.HCM có thể được nghỉ tết dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục thay vì chỉ 1 ngày theo quy định. Hiệu trưởng các trường chủ động quyết định số ngày nghỉ.

Học sinh TP.HCM có thể nghỉ Tết dương lịch mấy ngày? - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, các trường có thể chủ động sắp xếp thời gian nghỉ tết dương lịch 2026

ẢNH: BÍCH THANH

Ngày 9.12, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ 1 năm học 2025-2026. Hội nghị đã đề cập đến lịch nghỉ tết dương lịch sắp tới đối với học sinh, giáo viên.

Tại hội nghị, một số lãnh đạo trường học đặt câu hỏi với Sở GD-ĐT về việc tết dương lịch (1.1.2026) rơi vào thứ năm, các trường có thể cho học sinh nghỉ thêm ngày thứ sáu (2.1) hay không?

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Hà Nguyên, Phó chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở đã giao quyền chủ động cho các trường, hiệu trưởng có thể quyết định việc cho học sinh nghỉ thêm ngày 2.1 hay không.

Ông Nguyên cho rằng theo quy định, thời gian nghỉ tết dương lịch chỉ có một ngày 1.1.2026, tuy nhiên với đặc thù của ngành giáo dục, các trường có thể linh động sắp xếp cho học sinh được nghỉ ngày 2.1.2026 tức thời gian nghỉ là 4 ngày, từ thứ năm (1.1.2026) đến hết chủ nhật (4.1.2026).

Cũng theo ông Nguyên, các trường có thể tổ chức học thứ sáu theo hình thức trực tuyến để đảm bảo chương trình.

Ngoài ra, trước đó, thông tin về kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở sẽ trình đề xuất với UBND TP.HCM về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, dự kiến khoảng 2 tuần.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 ở TP.HCM thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT. Cụ thể năm học bắt đầu từ ngày 5.9 và kết thúc vào ngày 31.5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy.

Trong thời gian này, các trường có thể chủ động bố trí kế hoạch dạy và học đảm bảo đủ số tuần thực học. Việc bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được sắp xếp phù hợp, miễn đảm bảo đủ số tuần dạy học theo quy định.

"Sở sẽ đề xuất lịch nghỉ tết sao cho trọn tuần, tức là nghỉ vào cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần. Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức cần chờ UBND TP.HCM ban hành. Dự kiến sở sẽ đề xuất với UBND TP.HCM cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán với thời gian 2 tuần", Chánh văn phòng Sở GD-ĐT thông tin.

Trong kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do UBND TP.HCM ban hành vào cuối tháng 8, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5.9, đảm bảo 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 19.1.2026, đảm bảo 17 tuần thực học. Năm học kết thúc trước ngày 31.5.2026.

Như vậy, từ khung thời gian năm học cũng như dự kiến về việc đề xuất thời gian nghỉ tết của Sở GD-ĐT thì có thể lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh TP.HCM từ ngày 9.2.2026 đến hết ngày 22.2.2026 (tức từ ngày 22 tháng chạp đến hết mùng 6 tết). Thực tế tính các ngày cuối tuần thì thời gian nghỉ tết của học sinh TP.HCM sẽ vào khoảng 16 ngày.

Tin liên quan

Tết Nguyên đán năm 2026, học sinh TP.HCM có thể nghỉ 16 ngày

Tết Nguyên đán năm 2026, học sinh TP.HCM có thể nghỉ 16 ngày

Thông tin về kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở sẽ trình đề xuất với UBND TP.HCM về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, dự kiến khoảng 2 tuần.

Học sinh TP.HCM có lịch nghỉ Tết Nguyên đán mới, tăng thêm 2 ngày

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh

Khám phá thêm chủ đề

Tết dương lịch lịch nghỉ Tết Sở GD-ĐT TP. HCM lịch nghỉ tết của học sinh TP.HCM lịch nghỉ Tết Nguyên đán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận