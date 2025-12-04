Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Lịch nghỉ tết dương lịch tại các công ty: Nơi nào được hưởng 400% tiền lương?

An Vy
An Vy
04/12/2025 15:05 GMT+7

Dịp Tết Dương lịch hằng năm luôn là thời điểm người lao động quan tâm đến lịch nghỉ, chế độ lương thưởng cũng như quyền lợi khi phải đi làm vào ngày lễ.

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày và hưởng nguyên lương. Năm 2026, Tết Dương lịch rơi vào thứ năm (ngày 1.1.2026), là ngày làm việc trong tuần, nên người lao động sẽ được nghỉ đúng một ngày theo quy định. Lịch nghỉ này được đa số doanh nghiệp áp dụng thống nhất.

Bà Nguyễn Thụy Phương Anh, đại diện Công ty CP Bakes (TP.HCM), cho biết nhân sự làm việc tại văn phòng công ty sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày theo đúng quy định của Nhà nước. "Thời gian nghỉ lễ ngắn nhưng là dịp cần thiết để nhân viên có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng cho năm mới", bà Phương Anh nói.

Tại Công ty iGem Agency (TP.HCM), ông Lê Anh Tú, Giám đốc điều hành, cho hay công ty cũng áp dụng lịch nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày. Theo ông Tú, việc tuân thủ đầy đủ các quy định về ngày nghỉ lễ, tiền lương không chỉ thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp mà còn góp phần giúp người lao động cảm thấy yên tâm, gắn bó hơn với nơi làm việc.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 và quy định 400 % tiền lương cho giới trẻ - Ảnh 1.

Tết Dương lịch rơi vào thứ năm (ngày 1.1.2026), là ngày làm việc trong tuần, nên người lao động sẽ được nghỉ đúng một ngày theo quy định

ẢNH: AN VY

Tương tự, ông Lê Anh Tiến, đồng sáng lập và CEO Công ty công nghệ Chatbot VN, cho biết doanh nghiệp của ông tuân thủ lịch nghỉ lễ theo luật định. "Năm mới là thời điểm khởi đầu cho nhiều kế hoạch, tôi mong nhân viên có một ngày nghỉ trọn vẹn để bước vào năm làm việc mới với tinh thần tích cực", ông Tiến chia sẻ.

Ông Vũ Tiến Dũng, quản lý tại Công ty TNHH máy và phụ tùng Tuấn Nam (TP.HCM), cho biết công ty không bố trí làm việc trong ngày Tết Dương lịch. "Chúng tôi mong nhân viên sẽ tái tạo năng lượng trong ngày đầu tiên của năm mới", ông Dũng nói.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Trần Ngọc Thích, điều hành Công ty Luật Thích và Các cộng sự (TP.HCM), cho biết trong năm 2026, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, tết và đều được hưởng nguyên lương. Các ngày này bao gồm Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30.4 (1 ngày), Quốc tế Lao động 1.5 (1 ngày) và Quốc khánh 2.9 (2 ngày).

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 và quy định 400 % tiền lương cho giới trẻ - Ảnh 2.

Nghỉ tết là dịp các gia đình có thêm thời gian bên nhau

ẢNH: AN VY

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lao động thắc mắc là câu chuyện "400% tiền lương" khi đi làm vào ngày lễ. Nguyễn Văn Phong (25 tuổi), ngụ 308 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Nhiêu Lộc, TP.HCM (trước là P.10, Q.3), chia sẻ: "Mình có nghe nói có nơi đi làm ngày lễ sẽ được hưởng tới 400% tiền lương. Mình thắc mắc quy định cụ thể là như thế nào và ai sẽ được hưởng mức này?".

Giải thích rõ hơn, luật sư Trần Ngọc Thích cho biết Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết sẽ được trả thêm tiền lương làm thêm giờ. Tuy nhiên, cách tính mức hưởng sẽ khác nhau tùy theo hình thức trả lương của từng người lao động.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 và quy định 400 % tiền lương cho giới trẻ - Ảnh 3.

Khi làm việc trong ngày lễ, tết, người lao động sẽ được hưởng mức lương cao

ẢNH MINH HỌA: AN VY

Cụ thể, luật sư Thích chia sẻ mức 400% tiền lương thường được nhắc đến áp dụng cho người hưởng lương theo ngày. Với nhóm lao động này, nếu không đi làm vào ngày lễ thì sẽ không được trả lương ngày đó. Ngược lại, nếu đi làm vào ngày lễ, họ vừa được hưởng đủ 100% tiền lương của ngày làm việc, vừa được trả thêm 300% tiền lương do làm việc vào ngày lễ, tết. Tổng cộng, người lao động hưởng lương theo ngày có thể nhận mức thu nhập tương đương 400% so với ngày làm việc bình thường.

Trong khi đó, đối với người hưởng lương theo tháng, luật sư Thích nói dù có đi làm hay không đi làm vào ngày lễ, tết, họ vẫn được trả đủ tiền lương tháng. Nếu người lao động hưởng lương tháng phải đi làm vào ngày lễ, họ sẽ được trả thêm 300% tiền lương làm thêm giờ cho ngày đó, chứ không cộng dồn thành 400%.

Luật sư Thích nhận định việc quy định mức chi trả cao khi làm việc vào ngày lễ, tết là nhằm bảo đảm quyền lợi và tạo động lực cho người lao động, nhất là với những vị trí buộc phải duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các dịp nghỉ lễ. 

