Lịch nghỉ tết các trường ĐH: Sinh viên trường nào được nghỉ tết dài nhất?

Theo thông tin lịch nghỉ tết từ Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế -Tài chính TP.HCM, sinh viên của trường sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài tròn 1 tháng, từ ngày 1.2 đến 1.3.2026 (tức từ ngày 14 tháng chạp đến 13 tháng giêng âm lịch). Thời gian nghỉ dài hiếm có này khiến không ít sinh viên hào hứng, nhất là những bạn ở xa hoặc có nhu cầu về quê sớm, tránh áp lực tàu xe những ngày cận tết.

Tương tự, theo kế hoạch đào tạo đã ban hành, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM dự kiến cho sinh viên nghỉ tết từ ngày 2.2 đến 1.3.2026, tương đương gần 4 tuần. Trường ĐH Công Thương TP.HCM cũng nằm trong nhóm có kỳ nghỉ dài khi thông báo sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong 4 tuần, từ ngày 9.2 đến 8.3.2026 (tức từ 22 tháng chạp đến 21 tháng giêng). Đáng chú ý, lịch nghỉ này đã được nhà trường công bố từ tháng 3 năm nay, giúp sinh viên chủ động lên kế hoạch cá nhân từ rất sớm.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM hiện đang dẫn đầu với 30 ngày nghỉ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tính đến thời điểm hiện tại, có nhiều trường ĐH tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ dài ngày, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở xa có thời gian di chuyển, đồng thời chủ động sắp xếp kế hoạch học tập, thi cử sau kỳ nghỉ. Trong đó, Kinh tế - Tài chính dẫn đầu với 30 ngày nghỉ, Nông Lâm và Công Thương đều nghỉ khoảng 28 ngày...

Các trường còn lại có thời gian nghỉ dao động từ 14 đến 22 ngày, tùy theo tiến độ giảng dạy và kế hoạch đào tạo ẢNH: AN VY

Theo thống kê, hầu hết các trường đại học ở TP.HCM đều cho sinh viên nghỉ tết từ 2 đến 3 tuần. Cụ thể, khoảng 21 ngày là mức nghỉ phổ biến ở nhiều trường ĐH như: Mở, Ngân hàng, Văn Lang, Tôn Đức Thắng… Bên cạnh đó, các trường ĐH áp dụng thời gian nghỉ khoảng 14 ngày như: Bách khoa, Kinh tế - Luật, Khoa học xã hội và nhân văn, Công nghiệp…

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Âm lịch 5 ngày, gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết, từ thứ hai ngày 16.2.2026 đến hết thứ sáu ngày 20.2.2026 (tức từ 29 tháng chạp năm Ất Tỵ đến mùng 4 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Sinh viên háo hức đi chơi tết 2025 ẢNH: AN VY

Trần Nguyễn Gia Hân, sinh viên Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), cho biết dịp tết là khoảng thời gian bạn muốn ưu tiên cho gia đình. Sau năm 2025 với nhiều trải nghiệm phát triển bản thân, đi đây đi đó và học hỏi được nhiều điều mới, Gia Hân mong tết năm 2026 sẽ là lúc chậm lại để ở bên những người thân yêu. Với Hân, tết không chỉ là ngày nghỉ mà còn là dịp đoàn viên, sum vầy mà còn là thời gian về thăm ông bà, quây quần bên gia đình, cùng chia sẻ về những gì đã làm được trong năm qua. Sau một năm bận rộn, Gia Hân muốn dành thêm thời gian gắn bó với gia đình, xem đó như cách tiếp thêm năng lượng cho một chặng đường mới phía trước.

Nguyễn Nguyệt Nga, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), chia sẻ lịch nghỉ tết năm 2026 tương đối dễ thở, giúp nhiều sinh viên như Nga có thêm quãng thời gian để nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình… Không chỉ vậy, các bạn còn dự định tranh thủ thời gian này để làm thêm hay chuẩn bị cho kế hoạch học tập trong năm mới.