Còn 3 tháng nữa là tết, có nên nghỉ việc?

"Ở lại vì thưởng tết, chứ không vì công ty" (!?)

Giữa lúc công việc không như ý, thu nhập không tăng, môi trường làm việc ngột ngạt, có những người trẻ "đau đầu" vì nghỉ việc thì tiếc mà tiếp tục ở lại thì nặng nề. Để rồi họ rơi vào tâm trạng "chân đi mà lòng chẳng nỡ".

Đỗ Việt Quân (27 tuổi, nhân viên kiểm tra chất lượng tại một công ty ở số 728 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), kể: "Tôi tính nghỉ từ giữa năm, mà cứ nghĩ sắp tết nên thôi. Bây giờ nghỉ thì mất thưởng. Mà đi kiếm việc chỗ mới cũng khó được công ty nào nhận trong giai đoạn này".

Suốt 3 năm làm việc, Quân nói mình chưa bao giờ thấy chán như bây giờ. Quân cho biết: "Công việc ngày càng nặng, sếp lại đòi hỏi cao hơn mà lương không nhích. Nhưng cứ nghĩ đến thưởng tết, tiền lì xì cho ba mẹ, rồi chi phí sắm sửa cuối năm… nên lại cố nán".

Có những người trẻ gặp khó với câu hỏi: có nên nghỉ việc khi chỉ còn 3 tháng nữa là tết? ẢNH: THANH NAM

Không riêng Quân, nhiều người trẻ khác cũng chọn "chịu đựng" vì khoản tiền thưởng tết, vốn là "phần thưởng tinh thần" cho một năm miệt mài làm việc.

Huỳnh Thị Huyền Trang (25 tuổi, làm việc ở đường Ba Tháng Hai, P.Diên Hồng, TP.HCM; trước đây là P.14, Q.10, TP.HCM) cho biết đang bắt đầu cảm thấy "đuối" vì mỗi ngày phải đứng liên tục 10 tiếng đồng hồ, nói cười với hàng trăm khách, trong khi doanh số bị siết chặt hơn trước. "Chỉ tiêu tăng, khách ít, sếp thúc liên tục. Mỗi sáng bước ra cửa là mình phải tự hít sâu vài lần mới đủ sức đi làm", Trang kể.

Cô gái này cho biết đã từng nhiều lần truy cập các website tìm việc, nhưng rồi sau đó lại tự nhủ: "Thôi cố gắng, chỉ còn 3 tháng nữa là tết".

Huỳnh Minh Dũng (29 tuổi, nhân viên marketing, làm việc ở đường Bà Hom, P.Phú Lâm, TP.HCM; trước đây là P.13, Q.6, TP.HCM), thẳng thắn cho biết: "Nếu công việc khiến mình stress nặng, sáng nào cũng sợ phải đến công ty, thì có thưởng tết bao nhiêu tiền cũng không đáng. Mình từng bị rơi vào trầm cảm nhẹ chỉ vì cố "gồng" thêm 3 tháng".



Dũng kể thêm, năm ngoái đã quyết định nghỉ việc vào giữa tháng 11, thời điểm mà đồng nghiệp ai cũng cho là "điên rồ". Nhưng sau đó, Dũng nhận được việc làm mới phù hợp hơn chỉ sau 2 tuần. "Cuối cùng, mình vẫn có tết bình thường, chỉ khác là vui vẻ hơn", Dũng cười.

Nhiều người ở lại công ty làm việc vì... thưởng tết ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Từ góc nhìn nhân sự, ông Lê Tấn Trí, quản lý nhân sự tại Công ty TNHH công nghệ thông tin Bảo Tín, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước đây là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), nói: "Cuối năm là thời điểm khá nhạy cảm. Doanh nghiệp thường hạn chế tuyển mới vì ngân sách cạn, đồng thời ưu tiên ổn định đội ngũ để tổng kết và lập kế hoạch cho năm sau. Vì vậy, nếu nghỉ vào giai đoạn này, ứng viên sẽ có ít lựa chọn hơn".



Tuy vậy, không phải lúc nào nghỉ việc cuối năm cũng là "bước lùi". Ông Trí phân tích: "Nếu đã xác định rõ định hướng nghề nghiệp, có năng lực và có sẵn cơ hội mới, việc nghỉ thời điểm này có thể là bước đệm tốt để bắt đầu năm mới trong tâm thế mới".

Thực tế, nhiều công ty cũng muốn tuyển người trước tết để kịp đào tạo, tránh tình trạng đầu năm nhân sự biến động mạnh.

Chị Nguyễn Thị Minh Hà, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Thiện Ân, xã Bà Điểm, TP.HCM (trước đây là xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, TP.HCM), cho biết: "Các công việc như: chăm sóc khách hàng, bán hàng, digital marketing hay kỹ thuật… vẫn có nhu cầu tuyển cuối năm. Vì doanh nghiệp muốn chuẩn bị cho chiến dịch tết. Nếu có kỹ năng tốt, đây lại là cơ hội vàng để thương lượng mức lương cao hơn", chị Hà nói.

Tìm được công việc như ý, có mức lương như mong muốn vào giai đoạn cuối năm không phải dễ dàng ẢNH: THANH NAM

Đừng nghỉ việc theo cảm xúc, hãy nghỉ có kế hoạch

Ông Lê Tấn Trí, quản lý nhân sự tại Công ty TNHH Công nghệ thông tin Bảo Tín, khuyên người trẻ đừng nghỉ việc theo cảm xúc, hãy nghỉ có kế hoạch.



"Một số bước nên cân nhắc trước khi quyết định có nghỉ việc hay không. Đó là hãy xem xét tài chính cá nhân. Nếu chưa có khoản dự phòng ít nhất 2 – 3 tháng chi tiêu, hãy trì hoãn nghỉ cho đến khi chuẩn bị đủ. Hãy tìm hiểu thị trường lao động, xem lĩnh vực mà bản thân có chuyên môn liệu đang có nhu cầu tuyển dụng cuối năm hay không. Cần chuẩn bị hồ sơ và kỹ năng, cập nhật CV (sơ yếu lý lịch), portfolio (hồ sơ năng lực), tham gia các khóa kỹ năng ngắn hạn. Đừng quên nghỉ việc trong chuyên nghiệp. Nghĩa là báo trước ít nhất 30 ngày, bàn giao công việc gọn gàng, giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Và cần đặt mục tiêu rõ ràng cho năm mới, biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo, chứ không nghỉ cho vui".

Vũ Nguyễn Quỳnh Nhi (25 tuổi, đang làm việc tại một công ty của Nhật Bản ở đường Phạm Ngọc Thạch, P.Nhiêu Lộc, TP.HCM; trước đây thuộc P.12, Q.3, TP.HCM) chia sẻ: "Nếu vẫn tìm được niềm vui nhỏ trong công việc, có động lực để cải thiện bản thân thì hãy ở lại. Theo đó, tận dụng 3 tháng cuối năm để học thêm kỹ năng, mở rộng quan hệ, và chờ cơ hội tốt hơn sau tết. Còn nếu đã cố hết sức nhưng vẫn cảm thấy "đi làm là một hình phạt", thì đừng để "thưởng tết" trở thành cái cớ để tiếp tục chịu đựng".