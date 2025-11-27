Việc làm tết: Thu nhập 100.000 đồng/giờ, không kinh nghiệm vẫn được tuyển

Không bỏ lỡ "mùa vàng" tuyển dụng

Nguyễn Minh Phong (25 tuổi), ngụ ở P.Nhiêu Lộc (trước đây là P.10, Q.3), TP.HCM, cho biết anh đang tìm việc làm tết. Phong mong muốn một công việc có thu nhập cao nhưng quan trọng hơn là có thể tiếp tục duy trì sau tết.

Nhà tuyển dụng trao đổi với ứng viên mong muốn tìm việc làm mùa cận tết ẢNH: AN VY

Tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, nhiều bạn trẻ cũng mang tâm lý tương tự. Lê Lâm Thanh Nhã (28 tuổi), ngụ P.Long Trường (trước đây là TP.Thủ Đức), TP.HCM, đang tìm công việc tư vấn bán hàng. Theo Nhã, dịp tết, nhu cầu tuyển vị trí này tăng mạnh, chỉ cần lanh lợi và hoạt bát là có thể làm được. "Tết mình rảnh hơn nên muốn kiếm thêm thu nhập", Nhã nói.

Chị Mai Trang, bộ phận tuyển dụng Be Giúp Việc, giới thiệu công việc đối tác giúp việc nhà theo giờ. "Chỉ cần rảnh từ 2 - 4 giờ đồng hồ mỗi ngày là có thể đăng ký đi làm ngay. Chúng tôi không quy định số giờ tối thiểu trong tháng. Yêu cầu các bạn có xe máy và biết thao tác điện thoại thông minh, nếu chưa quen thì lên văn phòng sẽ được hỗ trợ", chị Trang cho biết và nói thêm công việc này rất phù hợp với mẹ bỉm, nhân viên văn phòng muốn làm thêm vì dịp tết nhu cầu tăng rất cao.

"Sau khi đăng ký, Be sẽ hẹn đào tạo khoảng 3 tiếng. Kết thúc buổi đào tạo, chúng tôi vẫn hỗ trợ thêm. Thu nhập thực nhận 60.000 - 100.000 đồng/giờ đồng hồ, có thưởng, phụ cấp chuyên cần... Công việc yêu cầu sự trung thực, kiên trì và kỹ tính", chị Trang nói thêm.

Công ty CP Smollan Việt Nam lại "khát" nhân viên PG/PB cho các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, FPT Shop… Chị Phạm Thị Quỳnh Ngọc, Trưởng nhóm tuyển dụng nhân tài, cho hay nhân viên sẽ bán các sản phẩm như điện thoại, tai nghe, thiết bị điện tử…; thu nhập 16 triệu đồng/tháng, gồm lương cứng, phụ cấp, thưởng KPI… Nếu làm tốt, ứng viên có thể đạt 18 - 20 triệu đồng/tháng. "Đây là ngành dịch vụ nên các dịp lễ tết đều rất bận rộn, lương ngày tết được nhân 3. Công ty không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần ngoại hình sáng, dễ nhìn. Nữ cao 1,55 m trở lên, còn nam từ 1,60 m. Nhân viên sẽ được đào tạo bài bản hằng tháng để đạt KPI tốt", chị Ngọc nói.

Nhu cầu việc làm cận tết tăng cao ẢNH: AN VY

Chị Đặng Thị Ngọc Tỏa, chuyên viên hành chính nhân sự Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải, cho hay cuối năm công ty cần nhiều nhân sự lắp đặt, xây dựng. Vị trí lắp đặt cơ điện có mức lương 12 - 19 triệu đồng/tháng tùy tay nghề; vị trí giám sát công trình hoặc quản lý công trình dao động 10 - 12 triệu đồng/tháng nếu chưa có kinh nghiệm, từ 13 triệu trở lên với người đã có kinh nghiệm. "Công việc mang tính kỹ thuật nên cần người nhanh nhẹn, chịu khó", chị Tỏa chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, nhân sự tại SPX Express, cho biết đơn vị đang tuyển tài xế tại khu vực Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) và một số tỉnh miền Trung; thu nhập 11 - 16 triệu đồng/tháng, yêu cầu có bằng B2 và thái độ làm việc phù hợp.

Chị Nguyễn Tâm, nhân sự Công ty Mesa (TP.HCM), cho hay công ty đang tuyển nhiều vị trí nhân viên kinh doanh và giám sát bán hàng. Nhân viên kinh doanh tuyển từ khu vực Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) đến Cà Mau, còn kênh siêu thị tuyển toàn quốc, thu nhập của các bạn từ 10 - 15 triệu đồng, còn giám sát từ 20 triệu trở lên. "Không chỉ cận tết mà cả sau tết nhu cầu tuyển của chúng tôi vẫn rất cao. Các bạn nên tranh thủ tìm việc từ bây giờ. Chỉ cần tốt nghiệp THPT trở lên. Nếu có kinh nghiệm sẽ là lợi thế", chị Tâm nói.

Anh Dương Tùng Bách, đại diện Công ty TNHH ABuild (TP.HCM), thông tin đơn vị đang tuyển công nhân xây dựng, giám sát xây dựng với thu nhập 9 - 12 triệu đồng/tháng, có đầy đủ chế độ bảo hiểm. "Cận tết, công ty có nhiều dự án nên cần tuyển số lượng lớn. Quan trọng nhất là an toàn trong lao động", anh Bách khẳng định.

Anh Trần Xuân Trường, nhân viên tuyển dụng Hệ thống siêu thị Hàn Quốc K-Market, cho hay đơn vị đang tuyển nhân viên bán hàng, thu ngân và giao hàng; mức lương 7 - 9 triệu đồng/tháng, làm tết lương nhân 3. "Chỉ cần siêng năng, chịu làm. Vào làm có đào tạo lại, không yêu cầu kinh nghiệm", anh nói.

Chuyên gia nhận định gì ?

Cuối năm, nhiều doanh nghiệp cho biết còn muốn tuyển nhân sự chính thức cho các vị trí như kế toán nội bộ, nhân viên kỹ thuật biết tiếng Trung, quản lý công trình… chứ không chỉ tuyển thời vụ. Họ sẵn sàng trả mức lương rất cao cho ứng viên phù hợp với yêu cầu.

Theo bà Lượng Thị Tới, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cuối năm là thời điểm doanh nghiệp tăng tốc sản xuất phục vụ thị trường tết. Do đó nhu cầu lao động tăng mạnh, đặc biệt với nhóm học sinh, sinh viên ở lại TP.HCM không về quê. Bà Tới ước tính tổng nhu cầu việc làm mới và thay thế dịp cận tết đạt 25.000 - 30.000 vị trí.

Chị Lê Thị Thuận, quản lý nhân sự Công ty CP Jobsgo, cho rằng cận tết trùng với quý 4 là thời điểm doanh nghiệp chuẩn bị nhân sự cho năm 2026. "Công việc thời vụ như bán hàng, nhân viên xưởng, xưởng in, quà tết… đều tăng mạnh. Cơ hội nhiều nhưng các bạn trẻ cần chọn lọc kỹ. Năm 2026 đang cận kề nên chúng ta cần lựa chọn công việc có đãi ngộ tốt và lộ trình phát triển rõ ràng", chị Thuận khuyến nghị.