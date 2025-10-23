Hàng nghìn việc làm có mức lương từ 12 - 40 triệu đồng/tháng

Ngày 23.10, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức ngày hội việc làm, mang đến 3.779 vị trí tuyển dụng đa dạng ngành nghề.

Ông Dominic Vũ, Trưởng bộ phận tuyển dụng Công ty CP Viễn thông ACT (TP.HCM), cho biết công ty ông hoạt động trong lĩnh vực vận hành - khai thác hạ tầng viễn thông, đầu tư cho thuê hạ tầng, cung cấp giải pháp công nghệ số... đang tuyển dụng cho 2 khối văn phòng và vận hành kỹ thuật.

Ông Dominic Vũ đang phỏng vấn ứng viên tại ngày hội việc làm ẢNH: AN VY

Đối với khối vận hành kỹ thuật, ông Dominic Vũ cho biết công ty tuyển kỹ thuật viên trạm viễn thông và kỹ thuật viên cố định băng rộng. Ứng viên cần tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng các ngành điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, điện – điện tử (chấp nhận sinh viên có bằng tốt nghiệp tạm thời hoặc bảng điểm tổng). Ứng viên dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt, không sợ độ cao. Người lao động sẽ được đào tạo trong 2 tháng (kết hợp lý thuyết và thực hành trên mô hình), được hướng dẫn an toàn lao động, cấp chứng chỉ nghề và hưởng lương trong thời gian đào tạo. Sau khi hoàn thành, có thể bắt tay vào công việc ngay. Mức thu nhập 8 – 12 triệu đồng/tháng trong 6 tháng đầu và 13 – 16 triệu đồng/tháng sau 1 năm, tùy theo năng lực và kinh nghiệm. Công ty đảm bảo đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn, khám sức khỏe định kỳ, đồng thời tạo cơ hội tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ nâng cao và phát triển nghề nghiệp lâu dài. Khối văn phòng tuyển các vị trí kinh doanh, hành chính, thu mua... làm việc trực tiếp tại văn phòng.

Công ty Yến sào Khánh Hòa chi nhánh Hồ Chí Minh tuyển nhân viên kinh doanh và nhân viên giám sát thị trường, làm việc giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy. Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phụ trách khối cửa hàng, cho biết mức lương 13-15 triệu đồng/tháng, hỗ trợ cơm trưa, điện thoại, xăng xe. Công việc tập trung duy trì chăm sóc khách hàng cũ, phát triển mạng lưới mới, tư vấn sản phẩm, triển khai khuyến mãi và thưởng theo quy định. Yêu cầu nam, nữ từ 20-40 tuổi, kinh nghiệm sale, am hiểu địa bàn, kỹ năng giao tiếp thuyết phục tốt, ưu tiên ngành hàng tiêu dùng. Nhân viên hưởng đầy đủ chế độ luật lao động, thưởng quý, lễ tết, quà sinh nhật… "Chỉ cần chăm chỉ, siêng năng, còn lại công ty sẽ đào tạo thêm", chị Diệp nhấn mạnh.

Công ty TNHH SPX Express (TP.HCM) cần tuyển gấp nhân viên trạm giao nhận và nhân viên kho phân loại. Thu nhập lên đến 12 triệu đồng/tháng, 20 ngày nghỉ có lương/năm, BHXH 100% lương, phụ cấp cơm, thưởng tháng/quý/tết. Chị Hồ Dương Phương Thảo, nhân viên tuyển dụng, cho biết ở 2 vị trí này công ty yêu cầu ứng viên có bằng THCS trở lên, ưu tiên kinh nghiệm kho, xưởng, logistics, vận chuyển. Nhân viên sẽ làm việc xoay ca, tăng ca. Vì vậy, ứng viên cần phải đảm bảo thời gian làm việc.

Công ty TNHH Thực phẩm Thái Sơn (TP.HCM) tập trung tuyển nhân viên giao hàng và chăm sóc điểm bán. Bà Lê Thị Trang, đại diện, cho biết công ty đang tìm ứng viên từ 18-45 tuổi, làm việc 6 ngày/tuần theo giờ hành chính. Ứng viên chỉ cần có trình độ 9/12, có sức khỏe tốt, xe máy cá nhân, ngoài ra công ty không yêu cầu kinh nghiệm.

"Công việc của nhân viên là nhận hàng tại kho công ty rồi giao cho khách. Vì thế, các anh được linh hoạt chọn kho gần nhà. Thu nhập 8-12 triệu đồng/tháng tùy doanh số, chưa kể còn phụ cấp xăng, thưởng sản lượng... Nhân viên được cấp sim 4G, cước điện thoại, đồng phục miễn phí, hỗ trợ nhớt xe 1 bình/tháng, lộ trình thăng tiến rõ ràng", bà Trang nói.

Chị Trương Ngọc Thanh, Trưởng phòng hành chính nhân sự Hong Ngoc Ha Travel (TP.HCM), đang tuyển nhân viên kinh doanh, booker vé máy bay,… Chị Thanh tiết lộ công ty đang nhiều vị trí để đào tạo, nhân viên sẽ có thu nhập cạnh tranh thị trường tùy năng lực, có lộ trình thăng tiến rõ, ăn trưa miễn phí, gửi xe, bảo hiểm sức khỏe…

Có rất nhiều việc làm mới được giới thiệu tại ngày hội ẢNH: AN VY

Công ty TNHH VietNam Concentrix Services (TP.HCM) đang cần tuyển 30 vị trí chăm sóc khách hàng tiếng Anh và tiếng Trung tại chi nhánh công ty ở Malaysia. Chị Phan Đặng Mai Phương, chuyên viên nhân sự, tiết lộ thu nhập của ứng viên sẽ từ 30-40 triệu đồng/tháng. Công ty tài trợ vé máy bay 1 chiều và chỗ ở. Yêu cầu là có bằng HSK 3, 4 trở lên, tiếng Anh B1 trở lên. Đặc biệt ứng viên cần giao tiếp tiếng Trung tốt và có bằng đại học, cao đẳng trở lên. Hệ thống làm việc hoàn toàn tiếng Anh, rất phù hợp bạn trẻ muốn ra nước ngoài.

Hàng nghìn vị trí lương cao đang chờ ứng viên ẢNH: AN VY

Công ty TNHH Hoa viên Bình An tuyển nhân viên kinh doanh, chuyên viên phát triển thị trường, tư vấn tại TP.HCM và nhân viên hành chính, nghi lễ, lễ tân… tại Đồng Nai, chỉ cần có bằng THPT trở lên là được. Bà Trần Thu Giang, Trưởng phòng hành chính nhân sự, cho biết thu nhập của ứng viên 6-12 triệu đồng/tháng tùy năng lực, làm việc ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, công ty còn đóng bảo hiểm xã hội 100% lương cho nhân viên, được khám sức khỏe, phát đồng phục, phát triển kỹ năng. Công ty còn có nhà ăn tập thể, hỗ trợ xe đưa đón cho nhân viên từ TP.HCM đến Đồng Nai.