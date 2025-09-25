Những công việc làm thêm giúp sinh viên trang trải cuộc sống

Ông Huỳnh Mẫn Đạt, quản lý tuyển dụng Công ty TNHH Vòng tròn đỏ (Circle K Việt Nam), chia sẻ: "Công ty tuyển nhiều việc làm bán thời gian. Sinh viên có thể chọn khu vực thuận tiện với nơi ở và trường học. Thời gian làm việc được đăng ký tự do, công ty sẽ sắp xếp linh hoạt theo khung giờ mà sinh viên chọn. Tuy nhiên, để đảm bảo chỉ tiêu, mỗi bạn cần làm tối thiểu 3 buổi/tuần", ông Đạt nói.

Sinh viên dễ dàng tiếp cận việc làm thêm khi nhà tuyển dụng ưu tiên thái độ hơn kinh nghiệm ẢNH: THANH NHI

Theo ông Đạt, mức lương trong 3 tháng đầu sẽ là 24.000 đồng/giờ, kèm phụ cấp giữ xe 150.000 đồng/tháng. Với những bạn có thể làm từ 5 - 6 buổi/tuần, công ty sắp xếp sang hình thức toàn thời gian, hưởng lương cứng 5,2 - 5,8 triệu đồng/tháng, cộng phụ cấp tiền ăn 650.000 đồng/tháng và phụ cấp giữ xe 150.000 đồng/tháng…

Cũng theo ông Đạt, công ty không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần ứng viên đủ 18 tuổi, có thái độ làm việc tích cực và chăm chỉ. Nhân viên mới sẽ được đào tạo 3 ngày gồm: Lý thuyết, thực hành và tổng hợp. Trong thời gian đào tạo các bạn vẫn sẽ được trả lương. Đợt tuyển dụng sẽ diễn ra liên tục đến cuối năm, không giới hạn số lượng.

Cửa hàng trang sức Ciao Accessories có 3 chi nhánh đang tuyển dụng vị trí nhân viên cửa hàng, công việc có hỗ trợ xoay ca, không yêu cầu kinh nghiệm vì sẽ được đào tạo kỹ trước khi làm việc.

Trao đổi với nhân viên tuyển dụng để tìm hiểu công việc làm thêm phù hợp ẢNH: THANH NHI

Theo bà Phan Khả Quỳnh, Trợ lý người sáng lập Ciao Accessories, cho biết cửa hàng yêu cầu ứng viên từ 18 tuổi trở lên, chăm chỉ, trung thực, tỉ mỉ và có khả năng giao tiếp để tư vấn, chăm sóc khách hàng. Mức lương được tính theo giờ là 22.000 đồng/giờ (chưa bao gồm thưởng). "Công việc chia làm 2 ca. Ca sáng từ 8 - 15 giờ và ca tối từ 15 - 22 giờ. Vào 23 giờ tối thứ năm hằng tuần, quản lý sẽ mở đăng ký lịch làm cho tuần kế tiếp. Khi vào làm chỉ cần chọn tối thiểu 4 - 5 ca/tuần để đảm bảo công việc. Ngoài ra, trường hợp có việc bận đột xuất thì có thể nhờ đồng nghiệp làm thay ca", bà Quỳnh nói.

Tương tự, bà Hoàng Thị Tươi, chủ cửa hàng Tiệm len handmade tại P.Phú Thạnh, TP.HCM, cho biết: "Tiệm đang tuyển thợ móc len, công việc này sinh viên có thể làm thêm tại nhà. Nếu đã biết móc len các mũi cơ bản hoặc từng móc thú, hoa là một lợi thế. Ngoài ra, nếu chưa biết gì thì được đào tạo trước khi bắt tay vào làm việc".

Bà Tươi cho biết thêm nếu các bạn làm ở đây sẽ có thu nhập trung bình từ 20.000 - 25.000 đồng/giờ, tùy vào năng suất làm nhanh hay chậm vì tính theo số lượng sản phẩm. Sinh viên có thể sắp xếp cho phù hợp với lịch học vì công việc linh động về thời gian và có thể làm tại nhà. Chủ yếu cần phải trả sản phẩm đúng thời hạn hoặc báo trước nếu có chuyện đột xuất không trả đơn kịp thì tiệm vẫn sẽ hỗ trợ.