Nhiều bạn trẻ nước ngoài chung tay với người Đà Lạt ủng hộ đồng bào vùng lũ

Sáng 24.11, những chuyến xe đầu tiên của JCI Đà Lạt (JCI - Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ thế giới tại Việt Nam, Chi nhánh Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), xuất phát đi giúp đỡ đồng bào vùng lũ ở Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn cũ, trong đó có sự góp sức của nhiều bạn trẻ người nước ngoài sinh sống ở Đà Lạt.

Một thanh niên người nước ngoài chung tay với người Đà Lạt chuẩn bị hàng hóa, nhu yếu phẩm giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung ẢNH: LÂM VIÊN

Chung một tấm lòng mùa lũ

Trong vài ngày qua, nhiều người dân Đà Lạt và các hội, nhóm đã mang nhu yếu phẩm, sữa, bánh, mì gói, nước đóng chai, quần áo đến các điểm tập kết hàng hóa số 204, đường Nguyên Tử Lực, vựa hoa đường Mai Anh Đào (phường Lâm Viên - Đà Lạt), vựa hoa đường Châu Văn Liêm… để giúp đỡ đồng bào miền Trung gánh chịu thiệt hại sau lũ lịch sử.

Sáng 24.11, chuyến xe chở 20 tấn hàng đi hỗ trợ đồng bào Phú Yên đang gánh chịu lũ lụt ẢNH: LÂM VIÊN

Anh Đinh Văn Dôn, đại diện JCI Đà Lạt, cho biết: "Chúng tôi rất cảm động khi nhiều bạn nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt đã trực tiếp đến trao gửi nhu yếu phẩm và quần áo ấm cho bà con vùng lũ".

Người nước ngoài mang quần áo giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt ẢNH: L.V

Nhiều bạn trẻ người nước ngoài nhắc đi nhắc lại câu “We want to help” khi mang theo nhu yếu phẩm đến các điểm tập kết ẢNH: L.V

Những phần quà được đóng góp từ trái tim của các bạn nước ngoài dành cho người dân Việt Nam đang gặp khó khăn, khiến không khí tại các điểm tập kết hàng hóa trở nên ấm áp và đầy cảm động. Dù bất đồng ngôn ngữ, câu họ lặp lại nhiều nhất vẫn là: “We want to help”.

Các bạn nước ngoài còn xắn tay cùng tình nguyện viên phân loại đồ, chất hàng, hỗ trợ bê vác hàng hóa lên xe.

Các bạn nước ngoài còn xắn tay chuyển hàng hóa ẢNH: CTV

Ông Trương Đức Vinh (thành viên JCI Đà Lạt) đóng góp 2 chiếc xe vận chuyển hàng hóa đi Phú Yên (thuộc tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Ước mong ban đầu chỉ tiếp nhận 50 tấn hàng hóa, nhưng thật bất ngờ trước khi xe xuất phát đã nhận trên 100 tấn hàng hóa các loại. Hàng hóa do người dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ở Đà Lạt ủng hộ".

Hơn 200 tình nguyện viên vào cuộc

Để xử lý khối lượng hàng hóa hơn 100 tấn, JCI Đà Lạt nhận được sự chung tay của các bạn trẻ và người dân, trong đó có 100 sinh viên Trường ĐH Đà Lạt, 40 học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt, cùng nhiều trường học khác. Các nhóm được phân chia theo nhiệm vụ cụ thể như tiếp nhận hàng, phân loại quần áo, đóng thùng thực phẩm, kiểm đếm số lượng, làm kho, chuyển hàng lên xe...

Hơn 200 tình nguyện viên vào cuộc phân loại hàng hóa giúp đồng bào lũ lụt miền Trung ẢNH: LÂM VIÊN

JCI Đà Lạt nhận được hơn 100 tấn hàng hóa các loại được gởi đến đồng bào miền Trung bị lũ lụt ẢNH: LÂM vIÊN

"Sự chung tay, chung lòng hướng về đồng bào miền Trung vượt mong đợi và thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái của người dân Đà Lạt đối với đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn, thử thách", anh Đinh Văn Dôn thổ lộ.

Tấm lòng của những người kinh doanh rau hoa ở Đà Lạt

Khi chứng kiến trận lũ lịch sử kinh hoàng, những người trồng hoa, kinh doanh rau hoa ở Đà Lạt không thể ngồi yên. Từ ngày 22.11, khi nghe nước lũ rút, Công ty TNHH nông sản thực phẩm Thảo Nguyên (Đà Lạt) đã chở một xe rau củ, mì gói, nhu yếu phẩm, quần áo, bếp ga mini, vật dụng nhà bếp giúp đỡ đồng bào vùng ngập lụt 2 thôn Tân Điền, Quảng Điền, xã Tuy Phước Bắc (Gia Lai).

Đêm 22.11, Công ty TNHH nông sản thực phẩm Thảo Nguyên (Đà Lạt) đã chở một xe rau củ ra Quy Nhơn ẢNH: LÂM VIÊN

Rau củ Đà Lạt đến với bà con thôn Quảng Điền, xã Tuy Phước Bắc (Gia Lai) ẢNH: LAM SƠN

Trong những ngày qua, các vựa hoa Tuấn Lành, Nam Khang, Thương Khanh, Nguyễn Xuân, Ngọc Định, Chung Thúy, Trần Thành, Liên Trang… cùng nhau đóng góp tiền bạc, nhu yếu phẩm, kêu gọi các nhà vườn, các nhà hảo tâm đóng góp tiền bạc, vật chất để gởi đồng bào miền Trung bị ngập lụt.

"Mỗi phần quà dù lớn hay nhỏ đều vô cùng đáng quý, thiết thực trong bối cảnh bà con miền Trung đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong thời điểm khó khăn này", đại diện vựa hoa Tuấn Lành cho biết.

Nhiều chuyến xe của các vựa hoa Đà Lạt chở đầy tình thương đến với đồng bào miền Trung ẢNH: LÂM VIÊN

Hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt tại một vựa hoa ở Đà Lạt ẢNH: CTV

Trong ngày 24.11, hàng chục xe tải lớn nhỏ không chỉ chất đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm, nước uống, quần áo, vật dụng mà chở cả tấm lòng yêu thương của người Đà Lạt lên đường đi Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn… để chia sẻ với đồng bào sau trận lũ lịch sử đầy tang thương.

Được biết JCI Đà Lạt và các vựa rau hoa sẽ tiếp tục có những chuyến xe yêu thương chở hàng hóa ra các tỉnh miền Trung giúp đồng bào bị ngập lụt .