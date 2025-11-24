Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ mất mát với bà con vùng lũ Đắk Lắk

Sáng 24.11, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, đã đến thăm hỏi động viên các người dân tại vùng lũ xã Tuy An Đông, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ).

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương thăm hỏi, động viên người dân ẢNH: HỮU TÚ

Dịp này, đoàn công tác Trung ương MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ 150 phần quà cho người dân vùng lũ. Mỗi phần quà cho người dân gồm nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Thái Học chia sẻ, những người con Phú Yên cũ khi hay tin bà con chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua đều rất xót xa.

“Hôm nay, chúng tôi đến thăm bà con để thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp lãnh đạo cũng như của những người con Phú Yên cũ đang sống xa quê. Mong bà con sớm khôi phục cuộc sống, tiếp tục lao động sản xuất để ổn định gia đình và vượt qua khó khăn sau lũ", ông Học bày tỏ.

Người dân nhận nhu yếu phẩm, tiền mặt rồi quay về nhà dọn lũ ẢNH: HỮU TÚ

Bà Huỳnh Sương (60 tuổi, thôn 7, xã Tuy An Đông) bày tỏ lòng cảm kích khi được Trung ương hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm trong thời điểm bị ảnh hưởng mưa lũ.

Bà Sương xúc động chia sẻ: “Đợt mưa lũ vừa qua, gia đình tôi bị trôi hết cá trong ao hồ đang nuôi. Nhà bếp cũng bị sập. Tôi rất cảm ơn khi được chính quyền quan tâm và hỗ trợ”.

Trong ngày 24.11, hơn gần 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Lắk ra quân hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.