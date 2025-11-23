Trực thăng Bộ Quốc phòng tiếp tục thả hàng cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk

Sáng nay 23.11, các máy bay trực thăng của Bộ Quốc phòng xuất phát từ sân bay Tuy Hòa tiếp tục thả hàng hoá, nhu yếu phẩm tiếp tế bà con tại rốn lũ ở các thôn ở Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Hòa 3 (xã Hòa Thịnh, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).

Ngoài 2 trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370), còn có sự tham gia lần đầu tiên của máy bay trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) trong nhiệm vụ cứu trợ đường không tại phía đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong trận lụt lịch sử 11.2025.

Tại thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông, Đắk Lắk (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), trực thăng số hiệu SAR-02 của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) hạ xuống bãi đáp dã chiến thôn Tiên Châu. Chuyến bay mang 2 tấn hàng cứu trợ thiết yếu của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân tặng bà con địa phương.

Tại sân bay Tuy Hòa, bộ đội Trung đoàn 940 (Trường Sĩ quan Không quân) tất bật bốc xếp hàng lên máy bay vận tải, khẩn trương đưa nhu yếu phẩm đến bà con tại các rốn lũ ở xã Hoà Thịnh, Đắk Lắk

ẢNH: MAI THANH HẢI

Khoảng 7 giờ sáng tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ): Nhiều thôn xóm bị chia cắt vẫn chưa tiếp cận được hàng cứu trợ. Phóng viên Thanh Niên có mặt trên máy bay số hiệu SAR-02, tường thuật trực tiếp nỗ lực cứu hộ cứu trợ đang diễn ra từng giờ.

Trực thăng SAR-02 hạ xuống bãi đáp dã chiến, chuyển hàng cứu trợ cho bà con thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông (Phú Yên cũ) ẢNH: MAI THANH HẢI

Đến trưa 23.11 nhiều nơi tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn bị cô lập ẢNH: MAI THANH HẢI

Người dân tại xã Hòa Xuân chờ nhận hàng cứu trợ được thả xuống từ máy bay trực thăng, hình ảnh ghi nhận lúc 11 giờ trưa nay 23.11 ẢNH: MAI THANH HẢI

Thiếu tướng Bùi Thiên Thau (Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân) đi trên máy bay chỉ huy nhiệm vụ cứu trợ đường không, trực tiếp bốc hàng từ trên máy bay xuống bãi, cùng bộ đội và người dân địa phương. Chính quyền xã và lực lượng quân sự địa phương tổ chức công tác dọn bãi, nhận hàng cùng với lực lượng không quân.