Trực thăng Bộ Quốc phòng tiếp tục thả hàng cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk
Sáng nay 23.11, các máy bay trực thăng của Bộ Quốc phòng xuất phát từ sân bay Tuy Hòa tiếp tục thả hàng hoá, nhu yếu phẩm tiếp tế bà con tại rốn lũ ở các thôn ở Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Hòa 3 (xã Hòa Thịnh, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).
Ngoài 2 trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370), còn có sự tham gia lần đầu tiên của máy bay trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) trong nhiệm vụ cứu trợ đường không tại phía đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong trận lụt lịch sử 11.2025.
Đắk Lắk: Trực thăng Mi-171 mang 2 tấn hàng cứu trợ thiết yếu đến bà con ở rốn lũ Hoà Thịnh
Tại thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông, Đắk Lắk (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), trực thăng số hiệu SAR-02 của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) hạ xuống bãi đáp dã chiến thôn Tiên Châu. Chuyến bay mang 2 tấn hàng cứu trợ thiết yếu của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân tặng bà con địa phương.
Khoảng 7 giờ sáng tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ): Nhiều thôn xóm bị chia cắt vẫn chưa tiếp cận được hàng cứu trợ. Phóng viên Thanh Niên có mặt trên máy bay số hiệu SAR-02, tường thuật trực tiếp nỗ lực cứu hộ cứu trợ đang diễn ra từng giờ.
Trực thăng SAR-02 hạ xuống bãi đáp dã chiến, chuyển hàng cứu trợ cho bà con thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông (Phú Yên cũ)
ẢNH: MAI THANH HẢI
Thiếu tướng Bùi Thiên Thau (Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân) đi trên máy bay chỉ huy nhiệm vụ cứu trợ đường không, trực tiếp bốc hàng từ trên máy bay xuống bãi, cùng bộ đội và người dân địa phương. Chính quyền xã và lực lượng quân sự địa phương tổ chức công tác dọn bãi, nhận hàng cùng với lực lượng không quân.
Do thời tiết xấu các máy may buộc phải treo thả hàng từ trên cao tại chợ Hòa Thịnh mới, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Từ trên cao, hình ảnh người dân lội giữa dòng nước để nhận hàng cứu trợ, xung quanh xác gia súc chết nổi trôi khắp nhiều nơi tại rốn lũ Hòa Thịnh
ẢNH: MAI THANH HẢI
Thời tiết xấu ở Đắk Lắk: Trực thăng quân sự bay treo thả hàng tại những nơi còn bị cô lập
Khoảng 11 giờ trưa nay, các trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục vận chuyển hàng tấn nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân tại các khu vực còn bị cô lập thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Tại những nơi nước đã rút, lực lượng không quân tổ chức hạ cánh tại các bãi đáp dã chiến để phát hàng trực tiếp cho bà con vùng lũ. Tuy nhiên, thời tiết xấu tại Đắk Lắk khiến việc tiếp cận bãi đáp gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, các trực thăng quân sự buộc phải bay treo để thả hàng xuống những khu vực vẫn bị chia cắt bởi nước lũ ở xã Hòa Xuân.
Người dân tập trung tại một bãi đất trống để nhận những thùng hàng cứu trợ được thả từ trực thăng quân sự. Nhiều người dầm mình giữa dòng chảy mạnh để nhận những thùng mì, nước uống, nhu yếu phẩm để cầm cự trong thời điểm bị cô lập nhiều ngày
ẢNH: MAI THANH HẢI
Đến nay, tại xã Hoà Xuân, các điểm còn bị cô lập gồm xóm Lưới Gõ, thôn Thạch Tuân 2 và thôn Hiệp Đồng. Nhu cầu cấp thiết hiện nay của người dân là chăn mền, đèn năng lượng, men tiêu hóa và thuốc cảm sốt (túi thuốc gia đình). Ông Đặng Hồng Lĩnh, Bí thư xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết trong đợt lũ này khu vực Hòa Xuân Đông cũ bị thiệt hại rất nặng, nước vẫn còn cao nên tiếp tế vào các khu dân cư vẫn còn khó khăn, chỉ tiếp cận bằng xuồng.
Tại những nơi nước rút trực thăng quân sự hạ cánh tại một bãi đáp dã chiến tại xã Hòa Xuân phát nhu yếu phẩm cho người dân vào trưa nay 23.11
ẢNH: MAI THANH HẢI
