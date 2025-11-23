Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

'Hàng ngàn người chết do lũ' ở Đắk Lắk là tin đồn sai sự thật

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
23/11/2025 13:45 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định thông tin lan truyền trên mạng 'hàng ngàn người chết do lũ' ở Đắk Lắk là tin bịa đặt, sai sự thật và đã chỉ đạo cho công an vào cuộc xử lý.

Trưa 23.11, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ việc cho rằng "hàng ngàn người chết do lũ" và vụ sập nhà cao tầng khiến nhiều người bị nước cuốn mất tích lan truyền trên mạng xã hội là thông tin không chính xác, sai sự thật, bịa đặt.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại lời kể của người dân vùng lũ với dòng trạng thái: "Khoảng 40 người chạy vào trú trong 1 nhà cao tầng, lũ cuốn trôi nhà, trôi hơn hai chục người. Ước tính cả vùng lũ có hàng ngàn người mất vì lũ cuốn, vì đói do bị cô lập suốt 3 - 4 ngày".

Theo như lời kể của nhân vật trong đoạn clip xã Hòa Mỹ có khoảng 200 - 300 người chết, cả vùng phải trên cả ngàn người chết do lũ.

Bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ cho biết nội dung liên quan đến số người chết trong đoạn clip trên hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt.

Thông tin hàng ngàn người chết do lũ ở Đắk Lắk là sai sự thật - Ảnh 1.

Một trang mạng xã hội đăng tải tải clip người dân vùng lũ kể vụ sập nhà cao tầng khiến hơn hàng chục người bị cuốn trôi và hàng ngàn người chết do lũ tại Đắk Lắk. Lãnh đạo Đắk Lắk nói đây là thông tin sai sự thật

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Liên quan đến thông tin bịa đặt, sai sự thật làm hoang mang dư luận nói trên, ông Văn cho biết, ngay vào chiều 21.11, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra thì nhà ngập bình thường, lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Địa phương đang giao cho công an tỉnh điều tra và xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật này.

Đang tiếp tục rà soát để có số liệu chính xác thiệt hại về người

Ông Văn cũng thông tin thêm, đến thời điểm hiện tại, số lượng người chết do lũ lụt trên địa bàn tỉnh là khoảng 60 người, 9 người mất tích, trong đó riêng xã Hòa Thịnh là 24 người và 1 người mất tích.

"Trong đợt lũ lụt này, cũng có rất nhiều trường hợp người cao tuổi, bệnh nền trong thời gian mưa, lụt họ không được sử dụng thuốc, không có điều kiện tốt để chăm sóc nên họ không qua khỏi. Hiện tại các địa phương đang tiếp tục rà soát để có số liệu chính xác thiệt hại về người trong đợt lũ vừa qua", ông Văn cho biết.



Khám phá thêm chủ đề

thông tin sai sự thật tin đồn Sai sự thật bịa đặt Đắk Lắk người chết do lũ xã Hòa Thịnh
