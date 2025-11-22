Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Công an tỉnh Đắk Lắk bác tin 'nhiều người tử vong ở xã Hòa Thịnh'

Hữu Tú
22/11/2025 14:15 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ sớm vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm trường hợp đưa tin sai sự thật về việc nhiều người tử vong ở xã Hòa Thịnh do mưa lũ.

Ngày 22.11, theo thông tin Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận tin đồn trên mạng xã hội về việc người dân ở xã Hòa Thịnh tử vong nhiều do mưa lũ là sai sự thật.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị sẽ sớm vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm trường hợp đưa tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm trường hợp đưa tin sai sự thật

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm trường hợp đưa tin sai sự thật

ẢNH: H.T

Cùng ngày, một lãnh UBND xã Hòa Thịnh cho biết, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về thiệt hại thương vong do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã là không đúng sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng với nội dung có nhiều người tử vong do bị nước lũ cuốn trôi ở xã Hòa Thịnh.

Theo báo của UBND tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ đã khiến 27 người tử vong, 8 người mất tích, 2 người bị thương; ước tính thiệt hại gần 5.330 tỉ đồng trên địa bàn tỉnh.

Rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk nhìn từ trên cao: Nước mênh mông, rút chậm

Sáng 22.11, PV Thanh Niên có mặt tại rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk. Nơi đây vẫn chìm trong biển nước, việc tiếp cận và hỗ trợ người dân của lực lượng chức năng và các đoàn cứu trợ này gặp khó khăn.

Tạm đóng cao tốc ra Khánh Hòa, dồn xe ra QL1 tránh kẹt xe do ngập lụt

Tổng lực hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung, Tây nguyên

Khám phá thêm chủ đề

tử vong xã Hoà Thịnh Đắk Lắk tin sai sự thật công an Công an tỉnh Đắk Lắk mạng xã hội Mưa lũ Lũ Cuốn Ngập lụt Phú Yên ngập lụt
