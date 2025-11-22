Công an tỉnh Đắk Lắk bác tin 'nhiều người tử vong ở xã Hòa Thịnh'

Ngày 22.11, theo thông tin Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận tin đồn trên mạng xã hội về việc người dân ở xã Hòa Thịnh tử vong nhiều do mưa lũ là sai sự thật.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị sẽ sớm vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm trường hợp đưa tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm trường hợp đưa tin sai sự thật ẢNH: H.T

Cùng ngày, một lãnh UBND xã Hòa Thịnh cho biết, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về thiệt hại thương vong do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã là không đúng sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng với nội dung có nhiều người tử vong do bị nước lũ cuốn trôi ở xã Hòa Thịnh.

Theo báo của UBND tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ đã khiến 27 người tử vong, 8 người mất tích, 2 người bị thương; ước tính thiệt hại gần 5.330 tỉ đồng trên địa bàn tỉnh.