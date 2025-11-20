Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngập lụt khiến 11 người tử vong, 4 người mất tích ở vùng lũ Phú Yên cũ

Hữu Tú
Hữu Tú
20/11/2025 13:05 GMT+7

Đắk Lắk có báo cáo thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ; trong đó vùng lũ ở địa bàn Phú Yên cũ có 11 người tử vong, 4 người mất tích.

Ngày 20.11, theo báo cáo nhanh của Sở NN-MT Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh đã có 11 người tử vong và 4 người mất tích, lực lượng chức năng đang tiếp tục ứng cứu.

Cụ thể, 11 người tử vong ở Đắk Lắk gồm: chị V.T.U (32 tuổi,  P.Sông Cầu), bà N.T.M (91 tuổi,  xã Xuân Phước), ông L.V.T (47 tuổi,  xã Tuy An Bắc), ông L.N (95 tuổi) và bà N.T.C (90 tuổi,  xã Tuy An Tây), 2 người chưa xác định danh tính ở xã Tuy An Đông, cháu L.T.B.N (16 tuổi) và cháu L.T.N.T (10 tuổi,  xã Hòa Xuân); và 2 người chưa rõ danh tính ở xã Hòa Mỹ.

Ngoài ra, xã Ô Loan có 1 người mất tích và xã Tuy An Đông có 3 người mất tích. Các xã, phường trên đều thuộc địa bàn Phú Yên cũ.

Ngập lụt khiến 11 người tử vong, 4 người mất tích ở vùng lũ Phú Yên cũ- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng huy động thêm cano ứng cứu người dân vùng lũ Đắk Lắk

ẢNH: HOÀNG ANH

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và Bàn Thạch đang giảm chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Hạ lưu sông Ba tiếp tục lên, mực nước đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn khả năng vượt mức lũ lịch sử năm 1993 từ 1 - 1,3 m, tại trạm Phú Lâm mực nước khả năng vượt đỉnh lũ lịch sử 1993 từ 0,2 - 0,4 m.

Trên lưu vực sông Sêrêpốk, trong 6 -12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana và hạ lưu sông Sêrêpốk tiếp tục lên. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên trên báo động 3, lũ hạ lưu sông Sêrêpốk đạt đỉnh và xuống dần.

Trận ‘đại hồng thủy’ khiến 11 người tử vong, 4 người mất tích ở Phú Yên cũ

Sáng 20.11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn về việc ứng phó mưa lớn, ngập lụt tại các địa phương ở khu vực phía đông (thuộc Phú Yên cũ).

Tin liên quan

Đắk Lắk tổng lực cứu người dân vùng ngập lụt Phú Yên cũ

Đắk Lắk tổng lực cứu người dân vùng ngập lụt Phú Yên cũ

Trước diễn biến thiên tai phức tạp và tình trạng ngập lụt cục bộ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn để ứng phó, hỗ trợ người dân vùng bị cô lập, đặc biệt tại các địa phương phía đông (thuộc Phú Yên cũ).

Khám phá thêm chủ đề

Đắk Lắk Sông Kỳ Lộ tử vong vùng lũ đỉnh lũ Sở NN-MT Đắk Lắk Ngập lụt mưa lớn Phú Yên ngập lụt Phú Yên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận