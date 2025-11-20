Ngập lụt khiến 11 người tử vong, 4 người mất tích ở vùng lũ Phú Yên cũ

Ngày 20.11, theo báo cáo nhanh của Sở NN-MT Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh đã có 11 người tử vong và 4 người mất tích, lực lượng chức năng đang tiếp tục ứng cứu.

Cụ thể, 11 người tử vong ở Đắk Lắk gồm: chị V.T.U (32 tuổi, ở P.Sông Cầu), bà N.T.M (91 tuổi, ở xã Xuân Phước), ông L.V.T (47 tuổi, ở xã Tuy An Bắc), ông L.N (95 tuổi) và bà N.T.C (90 tuổi, ở xã Tuy An Tây), 2 người chưa xác định danh tính ở xã Tuy An Đông, cháu L.T.B.N (16 tuổi) và cháu L.T.N.T (10 tuổi, ở xã Hòa Xuân); và 2 người chưa rõ danh tính ở xã Hòa Mỹ.

Ngoài ra, xã Ô Loan có 1 người mất tích và xã Tuy An Đông có 3 người mất tích. Các xã, phường trên đều thuộc địa bàn Phú Yên cũ.

Lực lượng chức năng huy động thêm cano ứng cứu người dân vùng lũ Đắk Lắk ẢNH: HOÀNG ANH

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và Bàn Thạch đang giảm chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Hạ lưu sông Ba tiếp tục lên, mực nước đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn khả năng vượt mức lũ lịch sử năm 1993 từ 1 - 1,3 m, tại trạm Phú Lâm mực nước khả năng vượt đỉnh lũ lịch sử 1993 từ 0,2 - 0,4 m.

Trên lưu vực sông Sêrêpốk, trong 6 -12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana và hạ lưu sông Sêrêpốk tiếp tục lên. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên trên báo động 3, lũ hạ lưu sông Sêrêpốk đạt đỉnh và xuống dần.

Sáng 20.11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn về việc ứng phó mưa lớn, ngập lụt tại các địa phương ở khu vực phía đông (thuộc Phú Yên cũ).