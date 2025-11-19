Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đắk Lắk: Sạt lở khiến 1 người tử vong

Hữu Tú
Hữu Tú
19/11/2025 11:39 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Đắk Lắk bị nước lũ nhấn chìm. Đặc biệt, tại P.Sông Cầu vừa xảy ra một vụ sạt lở gây sập tường nhà dân, khiến 1 người tử vong.

Ngày 19.11, một lãnh đạo UBND P.Sông Cầu, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở, đất đá tràn vào nhà dân, khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhận là chị V.T.U (33 tuổi, ở P.Sông Cầu).

Đắk Lắk: Nhiều vùng ngập sâu, sạt lở vùi lấp nhà người dân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa người tử vong ra khỏi vùng sạt lở

ẢNH: T.X

Tại P.Sông Cầu, một số khu vực trũng thấp nước ngập gần lên mái nhà. Lực lượng chức năng đang căng mình hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ở phía đông Đắk Lắk có nhiều nơi ngập sâu, nhấn chìm nhà người dân. Tại khu vực các xã ven sông Kỳ Lộ, mực nước lũ đang dâng cao, ngập lụt diện rộng.

Tại xã Phú Mỡ, nước lũ dâng gây ngập thôn Suối Cối 1 và thôn Kỳ Lộ. Tuyến đường lên bắc Phú Mỡ hiện đã bị sạt lở tại khu vực dốc Ruộng và dốc Đá Mài.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện hỏa tốc về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk: Nhiều vùng ngập sâu, sạt lở vùi lấp nhà người dân - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tháo mái nhà, cứu người dân bị nước lũ cô lập

ẢNH: T.X

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương rà soát, cảnh báo và tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là vùng ngập lụt sâu, sạt lở, lũ ống, lũ quét, không để bất kỳ trường hợp nào bị động, bất ngờ.

Hiện mực nước lũ trên các sông Bàn Thạch, Kỳ Lộ, hạ lưu sông Ba, Sêrêpốk đang lên nhanh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
