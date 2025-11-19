Đắk Lắk: Sạt lở khiến 1 người tử vong

Ngày 19.11, một lãnh đạo UBND P.Sông Cầu, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở, đất đá tràn vào nhà dân, khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhận là chị V.T.U (33 tuổi, ở P.Sông Cầu).

Lực lượng chức năng đưa người tử vong ra khỏi vùng sạt lở ẢNH: T.X

Tại P.Sông Cầu, một số khu vực trũng thấp nước ngập gần lên mái nhà. Lực lượng chức năng đang căng mình hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ở phía đông Đắk Lắk có nhiều nơi ngập sâu, nhấn chìm nhà người dân. Tại khu vực các xã ven sông Kỳ Lộ, mực nước lũ đang dâng cao, ngập lụt diện rộng.

Tại xã Phú Mỡ, nước lũ dâng gây ngập thôn Suối Cối 1 và thôn Kỳ Lộ. Tuyến đường lên bắc Phú Mỡ hiện đã bị sạt lở tại khu vực dốc Ruộng và dốc Đá Mài.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện hỏa tốc về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tháo mái nhà, cứu người dân bị nước lũ cô lập ẢNH: T.X

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương rà soát, cảnh báo và tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là vùng ngập lụt sâu, sạt lở, lũ ống, lũ quét, không để bất kỳ trường hợp nào bị động, bất ngờ.

Hiện mực nước lũ trên các sông Bàn Thạch, Kỳ Lộ, hạ lưu sông Ba, Sêrêpốk đang lên nhanh.