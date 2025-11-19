Khẩn cấp gia cố điểm sạt lở đèo Mimosa trên đường lên Đà Lạt

Sáng 19.11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết các ban bảo trì đường bộ của tỉnh đang phối hợp Ban Quản lý dự án 85 (chủ dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên QL20) huy động nhân lực, phương tiện, khẩn cấp gia cố điểm sạt lở trên đèo Mimosa.

Máy móc, thiết bị thi công được đưa đến khắc phục sự cố sạt trượt trên đèo Mimosa ẢNH: CTV

Trong đêm 18.11, các đơn vị đưa máy móc, thiết bị thi công, đóng ép hàng chục cọc cừ ván thép (cọc cừ Larsen) để gia cố bờ taluy âm bị sụt lún, sạt trượt; đồng thời khoan neo, xử lý nền đường và mái dốc.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.11, cơ quan chức năng P.Xuân Hương - Đà Lạt phát hiện trên đèo Mimosa, Km223+240 đến Km234 QL20, xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng 20 m, sâu từ 1 - 2 m, uy hiếp an toàn giao thông.

Đóng ép hàng chục cọc cừ ván thép (cọc cừ Larsen) để gia cố bờ taluy âm bị sụt lún trên đèo Mimosa ẢNH: L.V

Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường đèo Mimosa xem xét và chỉ đạo khẩn trương khắc phục điểm sạt lở.

Chiều tối 18.11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo phân luồng giao thông, cấm xe ô tô tải có tổng tải trọng từ 15 tấn trở lên lưu thông qua đèo Mimosa, các phương tiện còn lại vẫn được phép di chuyển bình thường.

Song song với công tác gia cố đoạn sạt lở, cơ quan chức năng tổ chức theo dõi sát địa chất và dòng chảy bề mặt của đèo Mimosa để chủ động ứng phó khi có diễn biến bất thường.

Sáng 19.11 các đơn vị tiếp tục gia cố điểm sạt lở trên đèo Mimosa ẢNH: L.V

Do mưa bão, trong 20 ngày qua, các tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm Đà Lạt với các tỉnh lân cận đều xảy ra sạt lở như đèo D'Ran QL20, đèo Gia Bắc QL28, đèo Đại Ninh QL28B, đèo Khánh Lê QL27C, đèo Prenn… ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận chuyển hành khách, hàng hóa và du lịch.

Ngày 17.11 khi đèo Prenn bị sạt lở, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định "đóng" đèo này, thông báo các phương tiện lưu thông chuyển qua đèo Mimosa để vào và ra Đà Lạt.