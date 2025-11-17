Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lâm Đồng ứng phó khẩn cấp tình trạng sạt lở liên tiếp

Quế Hà
Quế Hà
17/11/2025 15:58 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành yêu cầu ứng phó khẩn cấp tình trạng sạt lở, lũ lụt trên địa bàn.

Ngày 17.11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên ký ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và các xã, phường, đặc khu Phú Quý triển khai ứng phó khẩn cấp với tình trạng sạt lở và lũ lụt trên toàn tỉnh.

Theo công văn, mưa lớn nhiều ngày qua với lượng mưa đo được tại D'Ran 125,6 mm, Xuân Hương - Đà Lạt 107,6 mm và Lạc Dương 101,4 mm khiến lưu lượng nước đổ về các hồ rất nhanh, tạo áp lực lớn lên các công trình thủy lợi và gia tăng nguy cơ mất an toàn vùng hạ du.

Tại nhiều tuyến đèo trọng điểm, tình trạng sạt lở, nứt toác taluy xuất hiện liên tiếp, đe dọa tính mạng người dân, ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất và gây gián đoạn giao thông.

Sạt lở liên tiếp ở Lâm Đồng, tỉnh yêu cầu ứng phó khẩn cấp - Ảnh 1.

CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải tỏa cây cối ngã đổ trên đèo Ngoạn Mục (QL27)

ẢNH: CTV

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động cập nhật diễn biến mưa lũ, theo dõi mức nước tại các hồ chứa và vận hành công trình thủy lợi đảm bảo an toàn. Các đơn vị phải trực ban nghiêm túc, bố trí lực lượng sẵn sàng di dời người dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm; triển khai phương châm "4 tại chỗ", tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng chức năng phải canh gác tại các điểm sạt lở nghiêm trọng, bảo đảm giao thông thông suốt khi mưa lớn tiếp diễn.

Sạt lở Lâm Đồng gây nguy hiểm , UBND tỉnh khẩn cấp ứng phó thiên tai - Ảnh 1.

Sạt lở đèo Ngoạn Mục (còn gọi đèo Sông Pha) trên QL27, đường từ Phan Rang đi Đà Lạt bị chia cắt

ẢNH: CALĐ

Sở NN-MT và Sở Công thương phối hợp với các chủ hồ thủy điện đề xuất phương án vận hành, xả lũ phù hợp để bảo vệ vùng hạ du. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường lực lượng, hỗ trợ di dời người dân tại các khu vực sạt lở có nguy cơ cao.

Sở Xây dựng được giao rà soát toàn bộ quốc lộ, tỉnh lộ, đặc biệt là các đèo có nguy cơ sạt lở, đồng thời đặt biển cảnh báo, cấm lưu thông ở những vị trí nguy hiểm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 16.11, sạt lở đèo Khánh Lê trên QL27C (nối Nha Trang - Đà Lạt) khiến đất đá ập xuống một xe khách đang lưu thông từ Đà Lạt đi Nha Trang, làm 6 người tử vong và hàng chục người bị thương. Tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn.

Sáng 17.11, đèo Prenn vào Đà Lạt tiếp tục xảy ra nứt toác, sạt lở taluy âm rất nghiêm trọng. Cơ quan chức năng lập tức cấm lưu thông toàn bộ cung đèo này để bảo đảm an toàn.

Sạt lở liên tiếp ở Lâm Đồng, tỉnh yêu cầu ứng phó khẩn cấp - Ảnh 2.

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa ứng phó sạt lở đèo Khánh Lê

ẢNH : CALĐ

Nhiều tuyến đường khác dẫn vào Đà Lạt như QL28 đoạn qua đèo Gia Bắc ghi nhận hàng chục điểm sạt lở, chưa thể khắc phục triệt để. Tại đèo Đại Ninh (QL28B), việc mở rộng thi công khiến nhiều điểm sạt lở trở nên phức tạp, giao thông qua đây rất khó khăn.

Bên cạnh đó, đèo Sông Pha (QL27), nối Phan Rang - Đà Lạt, cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở buộc CSGT phải tạm cấm lưu thông sáng nay. Trước đó, đèo D'Ran vào Đà Lạt đã bị sạt lở nghiêm trọng và vẫn chưa được xử lý xong, khiến kết nối giữa QL20 và QL27 bị gián đoạn.

