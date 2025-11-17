Sạt lở đèo Khánh Lê, đèo Ngoạn Mục: CSGT Lâm Đồng giải cứu nhiều người trong đêm

Hỗ trợ nhiều xe và người mắc kẹt trên đèo ra khỏi khu vực sạt lở

Ngày 17.11, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã cử lực lượng đến đèo Khánh Lê, QL 27C (Khánh Hòa) và đèo Ngoạn Mục, QL27 (Lâm Đồng) hỗ trợ nhiều xe và người mắc kẹt trên đèo ra khỏi nhiều khu vực sạt lở an toàn.

Tổ CSGT QL 27C, khu vực Lạc Dương (Lâm Đồng) giải cứu 9 người mắc kẹt giữa đèo Khánh Lê đến nơi an toàn ẢNH: C.T.V.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 22 giờ 30 ngày 16.11, tại Km 45 trên QL 27C, thuộc địa phận đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), xe khách 40 chỗ BS 59H - 531.14 chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi gặp tai nạn do sạt lở đất. Khi đến địa điểm trên, một số lượng đất đá đổ vào bên phải xe khách làm 6 người tử vong, 16 người bị thương và xe bị hư hỏng nặng.

CSGT hướng dẫn người dân vượt qua khu vực sạt lở trên đèo Khánh Lê vào đêm 16.11 ẢNH: C.T.V

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa to, sạt lở 2 đầu tại Km 43 và Km 47 nên các lực lượng không thể tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại Km 45 ngay. Do đó, Phòng CSGT Công an Khánh Hòa đã đề nghị Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ, tiếp cận hiện trường và cứu nạn cứu hộ phía trên đèo.

Nhận được lệnh, Tổ CSGT QL 27C, khu vực Lạc Dương (Lâm Đồng) huy động 100% quân số đang trực tại đơn vị, phối hợp Công an xã Lạc Dương, đội ngũ y tế và người dân có phương tiện đến hiện trường cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng đưa 9 người mắc kẹt giữa khu vực sạt lở đèo Khánh Lê về trụ sở Công an xã Đạ Chais (cũ) trú ẩn trong đêm 16.11 ẢNH: C.T.V

Tuy nhiên, khi cách hiện trường khoảng 10 km có tới 3 điểm sạt lở lớn, trong đó có 4 xe và 9 người đang mắc kẹt ở giữa các đám sạt lở lớn và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. Lực lượng CSGT và người dân cấp tốc sơ tán 9 người ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm, đưa về trụ sở công an xã Đạ Chais (thuộc H.Lạc Dương, Lâm Đồng cũ) trú ẩn qua đêm an toàn.

Sau đó, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng tiếp tục đến hiện trường vụ sạt lở tại Km 45 để hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ xe gặp nạn.

12 điểm sạt lở trên đèo Ngoạn Mục, xe mắc kẹt suốt đêm

Từ đêm 16 đến rạng sáng 17.11, lực lượng Tổ CSGT Eo Gió (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) phải túc trực, chốt chặn đầu đèo Ngoạn Mục, QL27 (xã D'Ran) để hướng dẫn phương tiện và người không xuống đèo Ngoạn Mục vì sạt lở.

Tổ CSGT Eo Gió cho biết, toàn tuyến đèo Ngoạn Mục có 12 điểm sạt lở đất đá, cây cối nên xe cộ bị mắc kẹt suốt đêm.

CSGT Lâm Đồng cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải tỏa cây cối ngã đổ trên đèo Ngoạn Mục, QL27 ẢNH: C.T.V

Nhiều xe mắc kẹt trên đèo Ngoạn Mục trong đêm 16.11 đến sáng 17.11 ẢNH: C.T.V

Từ đêm 16.11 đến sáng nay 17.11. Tổ CSGT Eo Gió cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ xã D'Ran (Lâm Đồng) chủ động xuống đèo Ngoạn Mục gần phía Lâm Đồng giải tỏa các điểm sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ trên đường. Đến 8 giờ 30 ngày 17.11, các lực lượng cứu nạn cứu hộ đã cơ bản dọn dẹp đất đá, cây cối bị sạt lở trên đèo Ngoạn Mục để các phương tiện có thể lưu thông.