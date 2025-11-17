Sạt lở trên tuyến đường Đà Lạt - Nha Trang, 4 người tử vong

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 16.11, tại km số 45 quốc lộ 27C thuộc địa phận đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), xe khách 40 chỗ biển kiểm soát 59H-53114 chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi gặp tai nạn do sạt lở đất.

Khu vực xảy ra tai nạn trên đèo khánh Lê ẢNH: NDCC

Khi đến địa điểm trên, một số lượng đất đá đổ vào bên phải xe ô tô khách khiến xe bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, sạt lở 2 đầu tại km 43 và km47 nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Đến khoảng 0 giờ ngày 17.11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, nhận định ban đầu xác định có 4 người chết tại chỗ, đã được đưa ra khỏi xe 3 người, hiện còn 1 nạn nhân đang bị mắc kẹt trong xe.

Ngoài ra còn 1 người bị thương mắc kẹt trên xe đang tiến hành cấp cứu. Hiện các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa đang tập trung ứng cứu, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đèo Khánh Lê thuộc địa phận Khánh Hòa thường bị sạt lở khi có mưa lớn ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, chiều 16.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên diện rộng sau khi nhiều khu vực trong tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kéo dài.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 16 giờ qua, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm lên mức cao như Suối Cát 153,7 mm, Suối Tiên 195,4 mm, Nha Trang 126,9 mm, Cam Ranh 193,5 mm, Công Hải 125,3 mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã vượt ngưỡng 80 %, đạt trạng thái gần bão hòa, làm tăng đáng kể nguy cơ mất an toàn tại các vùng đồi dốc và lưu vực nhỏ.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 6 giờ tới Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 40–80 mm và có nơi vượt 120 mm. Trên nền đất đã bão hòa, lượng mưa này được đánh giá có thể kích hoạt các hiện tượng thiên tai cực đoan, đặc biệt tại khu vực miền núi, ven sườn và các tuyến đường đèo dốc.