Ô tô cán hai cụ già rồi chở đi cấp cứu, không trình báo

Ngày 14.11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ ô tô cán hai cụ già tại Km 61+300 trên QL55, đoạn qua thôn Gò Găng, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng (thuộc xã Tân Thắng, H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ).

Camera an ninh trước cổng UBND xã ghi rõ thời điểm 8 giờ 59 phút ngày 11.11, khi chiếc ô tô màu đen rẽ từ QL55 vào trụ sở UBND xã Sơn Mỹ (tức trụ sở UBND xã Tân Thắng cũ) thì bất ngờ cán qua hai cụ già đang ngồi ở ven đường.

Chiếc ô tô màu đen lao vào hai cụ già ngay trước cổng UBND xã Sơn Mỹ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Video cũng cho thấy, một cụ bị cả bánh trước và bánh sau của ô tô chèn qua người. Ngay sau tai nạn, tài xế lập tức xuống xe, cùng người dân đưa hai nạn nhân lên xe chở đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14.11, một nạn nhân đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại TP.HCM. Người còn lại bị thương rất nặng, đang được điều trị tại TP.HCM. Cả hai là chị em ruột; nạn nhân tử vong được xác định là cụ Trần Thị Ch. (chưa rõ tuổi), ở xã Sơn Mỹ.

Chiếc ô tô cán qua người hai cụ già ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo xã Sơn Mỹ cho biết địa phương không hề nhận được báo cáo về vụ việc. Cả người nhà các cụ và tài xế gây tai nạn đều không trình báo nên xã không nắm được thông tin. Vị lãnh đạo này cho biết đã chỉ đạo công an xã xác minh, lập báo cáo ban đầu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông gần như đã bị xóa sạch mấy ngày qua. Tuy nhiên, diễn biến vụ tai nạn đã được một camera an ninh cổng UBND xã ghi lại.

Tài xế xuống xe cùng người dân đưa hai cụ già đi cấp cứu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Kết quả xác minh ban đầu cho hay, trước khi gặp nạn, hai cụ vừa đến trụ sở UBND xã Sơn Mỹ để nhận trợ cấp xã hội. Sau đó, họ ra ngồi ven đường chờ xe buýt về nhà thì bị ô tô rẽ vào trụ sở xã cán trúng.

Thông tin về vụ ô tô cán hai cụ già hiện đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, làm rõ.