Thời sự

Trên đường đi làm về, nam thanh niên gặp tai nạn giao thông tử vong

Trần Kha
Trần Kha
10/11/2025 09:50 GMT+7

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Âu Cơ (TP.HCM), khiến 1 người tử vong.

Đến rạng sáng 10.11, Công an phường Bảy Hiền cùng Công an TP.HCM đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Âu Cơ.

Trên đường đi làm về, nam thanh niên gặp tai nạn giao thông tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông 

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 22 giờ ngày 9.11, trên đường Âu Cơ đoạn qua hẻm 550, phường Bảy Hiền, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, 2 xe máy và 1 ô tô bị hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT cho phong tỏa một phần đoạn đường Âu Cơ xảy ra vụ tai nạn để phục vụ công tác điều tra.

Người đi xe máy tử vong tên N. (khoảng 20 tuổi). Theo người dân, N. là con một trong gia đình và đang theo học tiếng Đức. Để có tiền đi học, N. vừa học vừa đi làm thêm. Tối cùng ngày, nạn nhân trên đường đi làm về thì xảy ra tai nạn giao thông.

Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ vụ tai nạn này.

Công an TP.HCM điều tra vụ tai nạn làm chết 1 người đi bộ

Công an TP.HCM điều tra vụ tai nạn làm chết 1 người đi bộ

Một vụ tai nạn giữa xe tải và người đi bộ vừa xảy ra trên đường Tân Sơn (TP.HCM) vào lúc sáng sớm khiến 1 người tử vong. Công an TP.HCM đang trích xuất camera để làm rõ vụ tai nạn này.

