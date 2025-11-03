Công an TP.HCM triệt phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Ngày 3.11, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ) và một số địa bàn khác.

Vân, Rực, Quang, Yến khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua công tác điều tra, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây trộm cắp liên tỉnh do Vũ Đăng Rực (51 tuổi, không nơi cư trú ổn định) và Nguyễn Ngọc Vân (44 tuổi, ở xã Ngãi Giao) cầm đầu. Hai nghi can này đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, chủ yếu nhắm vào khu vực trước cổng trường học - nơi người dân thường sơ hở trong việc trông giữ phương tiện.

Sau khi trộm được xe, Rực và Vân bán lại cho Hà Phú Lợi (35 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh). Lợi móc nối với Lục Quang (29 tuổi) và Châu Ngọc Yến (31 tuổi, vợ của Lợi) để tổ chức mua bán, vận chuyển xe gian. Quang được thuê nhận và giao xe cho Lợi, với thù lao 1,5 triệu đồng mỗi chuyến; Yến hỗ trợ giao dịch và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, bao gồm 5 xe máy các loại, 6 điện thoại di động, nhiều đoản phá khóa, biển số giả cùng các vật chứng khác.

Dựa trên kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Đăng Rực, Nguyễn Ngọc Vân về tội "Trộm cắp tài sản"; Lục Quang và Châu Ngọc Yến về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Hà Phú Lợi là người trực tiếp điều hành đường dây tiêu thụ, thu lợi bất chính từ hoạt động có tổ chức. Đồng thời, Hà Khắc Vinh (37 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) đã mua lại xe gian từ Lợi với giá rẻ dù biết rõ nguồn gốc phạm pháp. Vinh tự nguyện đầu thú và giao nộp tang vật.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Phú Lợi và Hà Khắc Vinh để phục vụ điều tra. Ngoài ra, thông báo truy tìm Nguyễn Tiến Mạnh (30 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) - người mua xe trộm cắp từ Lợi.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, nhất là tại các khu vực công cộng như trường học, bệnh viện, chợ, bến xe. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an, kịp thời cung cấp thông tin về các đối tượng, đường dây nghi vấn tiêu thụ tài sản phạm pháp để góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội.