Bắt 4 nghi phạm trộm cắp tài sản của người dân chạy lũ

Ngày 11.10, thông tin từ Công an xã Tân Phú (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 nghi phạm lợi dụng bão lũ xảy ra trên địa bàn để trộm cắp tài sản của người dân.

Công an bắt giữ 4 nghi phạm trộm cắp tài sản của người dân chạy lũ ẢNH: C.A

Trước đó, một người dân ở xóm Thuận Yên (xã Tân Phú) trình báo với công an xã việc gia đình bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị khi đang đi sơ tán để tránh bão lũ.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ 4 nghi phạm, gồm: Nguyễn Viết Sơn (27 tuổi), Nguyễn Viết Phương (20 tuổi), Nguyễn Viết Mạnh (18 tuổi, là 3 anh em ruột, đều ngụ xã Tân Phú) và Nguyễn Hồng Hùng (20 tuổi, ngụ xã Nghĩa Đồng, Nghệ An).

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận lợi dụng thời điểm mưa bão, nước sông dâng cao, người dân phải đi chạy lũ nên nhà cửa, trang trại không có người trông coi, Phương đã bàn bạc và rủ 2 em trai là Sơn, Mạnh cùng em họ là Hùng chuẩn bị kìm cộng lực, sử dụng 2 thuyền bơi tìm các nhà dân có tài sản giá trị để trộm cắp.

Tài sản các đối tượng lấy trộm của người dân chạy lũ ẢNH: C.A

Sau khi bàn bạc, nhóm này chèo thuyền đến nhà người dân đang sơ tán, lấy trộm 2 bộ điều hòa, 2 tủ lạnh, 1 máy gặt cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

Tài sản lấy trộm được, các đối tượng mang đến xã khác để cất giấu, tìm cách tiêu thụ.