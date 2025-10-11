Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt 4 nghi phạm trộm cắp tài sản của người dân chạy lũ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
11/10/2025 17:22 GMT+7

Lợi dụng khi nước lũ dâng cao, người dân phải đi sơ tán, 3 anh em trai và 1 người em họ chèo thuyền đi trộm cắp tài sản.

Ngày 11.10, thông tin từ Công an xã Tân Phú (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 nghi phạm lợi dụng bão lũ xảy ra trên địa bàn để trộm cắp tài sản của người dân.

Bắt 4 nghi phạm trộm cắp tài sản của người dân chạy lũ- Ảnh 1.

Công an bắt giữ 4 nghi phạm trộm cắp tài sản của người dân chạy lũ

ẢNH: C.A

Trước đó, một người dân ở xóm Thuận Yên (xã Tân Phú) trình báo với công an xã việc gia đình bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị khi đang đi sơ tán để tránh bão lũ.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ 4 nghi phạm, gồm: Nguyễn Viết Sơn (27 tuổi), Nguyễn Viết Phương (20 tuổi), Nguyễn Viết Mạnh (18 tuổi, là 3 anh em ruột, đều ngụ xã Tân Phú) và Nguyễn Hồng Hùng (20 tuổi, ngụ xã Nghĩa Đồng, Nghệ An).

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận lợi dụng thời điểm mưa bão, nước sông dâng cao, người dân phải đi chạy lũ nên nhà cửa, trang trại không có người trông coi, Phương đã bàn bạc và rủ 2 em trai là Sơn, Mạnh cùng em họ là Hùng chuẩn bị kìm cộng lực, sử dụng 2 thuyền bơi tìm các nhà dân có tài sản giá trị để trộm cắp.

Bắt 4 nghi phạm trộm cắp tài sản của người dân chạy lũ- Ảnh 2.

Tài sản các đối tượng lấy trộm của người dân chạy lũ

ẢNH: C.A

Sau khi bàn bạc, nhóm này chèo thuyền đến nhà người dân đang sơ tán, lấy trộm 2 bộ điều hòa, 2 tủ lạnh, 1 máy gặt cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

Tài sản lấy trộm được, các đối tượng mang đến xã khác để cất giấu, tìm cách tiêu thụ.

Tin liên quan

Bắt nhanh nghi phạm vụ trộm tài sản trị giá 3 tỉ đồng ở Cần Thơ

Bắt nhanh nghi phạm vụ trộm tài sản trị giá 3 tỉ đồng ở Cần Thơ

Đạt thừa nhận hành vi đột nhập vào nhà bà T. để trộm cắp tài sản. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt, công an thu giữ 1,425 tỉ đồng; 5 nhẫn trơn màu vàng; 2 nhẫn kiểu màu vàng cùng các tang vật có liên quan.

Khám phá thêm chủ đề

trộm cắp chạy lũ tránh bão Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận