Chung cư, nhà nghỉ ở Thái Nguyên mở cửa đón dân chạy lũ: 'Ở cả tháng cũng được'

"Mình đã khẩn trương dọn dẹp phòng ốc, tích trữ 100 lít dầu máy phát điện, ai cần thì đến nhé. Mình hỗ trợ miễn phí chỗ ở cho tất cả người chạy lũ, có nước uống, mỳ tôm và đồ ăn nhẹ. Ưu tiên người già, mẹ bầu và trẻ nhỏ", nội dung bài đăng của chị Mai Thảo Nguyên (33 tuổi, phường Quyết Thắng) trên mạng xã hội lập tức được chia sẻ rộng khắp từ sáng 7.10, khi nước lũ ở Thái Nguyên dâng cao.

Đến sáng 8.10, đã có 123 người đến tránh lũ trong 40 phòng nhà nghỉ của chị. Đó là những sinh viên, những mẹ bỉm sữa có con nhỏ và người già và một bệnh nhân bị gãy chân. Sáng nay nhiều người gọi điện, đến trực tiếp hỏi thuê phòng nhưng chị không nhận kinh doanh để nhường chỗ cho bà con vùng ngập nặng.

Bệnh nhân, trẻ sơ sinh đến nhà nghỉ của chị Nguyên tránh lũ

Ảnh: NVCC

Khu vực trung tâm lũ lụt Thái Nguyên đang mất điện, chị Nguyên đã mua sẵn 100 lít dầu chạy máy phát điện ở nhà nghỉ phục vụ mọi người. Ngoài các phòng ở thì khu vực sảnh, phòng khách cũng được chị bố trí để người ở khu vực lân cận có thể sang tắm rửa…



Ngoài ra, chị còn hỗ trợ mọi người đồ ăn nhẹ, mì gói, nước uống. Chị cũng xin cơm hộp từ các đội tình nguyện mang về để người dân lánh nạn no bụng. Chị Nguyên cho biết, hiện bà con rất cần những đoàn cứu trợ có xuồng để được đến nơi an toàn, nhiều người vẫn bị cô lập, có người phải ở trên nóc nhà nhiều giờ đồng hồ.

"Sau lũ, công việc dọn dẹp chắc chắn sẽ còn nhiều vất vả. Mọi người cứ ở lại đây cho đến khi nào gia đình ổn định rồi về cũng được, ở cả tháng cũng được nhất là các mẹ bầu, em bé nhỏ và người bệnh, cứ an tâm ở lại", chị nói.

Nhiều sinh viên đến tránh lũ sau khi chị Nguyên đăng bài trên mạng xã hội Ảnh: NVCC

Ông Vũ Cương Quyết (47 tuổi) - tổng giám đốc một công ty bất động sản cho biết đã dùng các phòng trong chung cư ở Thái Nguyên để làm chỗ ở miễn phí cho người dân tránh lũ. Hiện đã có khoảng 30 - 35 người vào ở và mọi người vẫn tiếp tục gọi điện hỏi chỗ nghỉ an toàn.

"Chúng tôi sắp xếp bà con vào các phòng trong chung cư, ở đó có chăn, đệm và hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ. Chung cư đó đang được công ty rao bán 40 - 50 căn và hiện lấy khoảng 10 căn để cho mọi người lánh nạn", ông Quyết chia sẻ.

Cũng theo ông Quyết, chung cư cho bà con lưu trú vẫn an toàn, không bị ngập nước. Người dân vùng lũ có chỗ nghỉ đến khi nước rút và thời tiết ổn định trở lại. Công ty cũng phối hợp với ban quản lý tòa nhà hỗ trợ người dân, đảm bảo an ninh tại các căn hộ này.

Nhiều người chạy lũ trong đêm, ấm lòng khi nhận sự giúp đỡ Ảnh: NVCC

Chung cư ở Thái Nguyên được công ty sử dụng để bà con lánh nạn Ảnh: NVCC

Năm ngoái, khi bão Yagi gây lũ lụt ở Thái Nguyên chị Nguyên cũng từng mở cửa nhà nghỉ của mình đón mọi người đến ở tạm.

"Mình làm điều này xuất phát từ tâm, mình thương mọi người vì nhà ngập lụt, đồ đạc chẳng còn thứ gì. Điều quan trọng nhất lúc này là mong sao mọi người có thể bảo toàn được sức khỏe, tính mạng của bản thân. Hiện bà con rất cần chỗ ở, nhiều người gọi điện đến ở nhờ. Trong điều kiện hiện nay không thể ở 2 người 1 phòng như bình thường, bắt buộc phải ở ghép nhưng mình cố gắng đảm bảo để mọi người có chỗ ngủ ngon giấc", chị Thảo Nguyên nói.

