Thái Nguyên trắng đêm trong cơn lũ lịch sử: Người dân mắc kẹt liên tục cầu cứu

Sáng 8.10, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện hình ảnh, bài đăng với nội dung người dân Thái Nguyên bị cô lập khi nước lũ dâng cao, cầu cứu mong được hỗ trợ. Một số khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến người dân không thể tự di chuyển ra ngoài.



Liên tục cầu cứu

Chị Dương Hà (31 tuổi) đăng trên trang cá nhân với nội dung: "Xóm Bồng Lai, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình (cũ), tỉnh Thái Nguyên hiện rất nhiều nhà bị ngập sâu. Ai liên hệ được thuyền cứu hộ giúp mọi người nhà em với. Nhà cấp 4 không có tầng để tránh, hiện tại mọi người đang không còn chỗ để đứng nữa", chị Hà viết kèm số điện thoại và địa chỉ định vị trên bản đồ.

Người dân Thái Nguyên tiếp tục cầu cứu mong được hỗ trợ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Giờ mọi người vẫn bị cô lập, không ra ngoài được và chưa tìm được xuồng cứu hộ. Dưới bài đăng, bạn bè tôi có để lại danh sách kèm số điện thoại các đội cứu hộ tuy nhiên có thể do quá tải nên không liên lạc được", chị Hà cho hay.

Tài khoản Hằng Thúy viết: "Nhà em ở 58 đường Phùng Chí Kiên, đối diện khách sạn Sơn Hải. hiện có ba mẹ và em gái đang trên tầng, em xin mọi người một ít đồ ăn và nước uống. Số điện thoại 0984395xxx, 0388488xxx".

Nhiều người gặp khó khăn khi nước lũ dâng cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nickname Nguyễn Hương Giang chia sẻ: "Xin hỗ trợ giúp bác em không thể liên lạc từ khuya hôm qua (7.10), nhà ngập tới tầng 2, bác đã lớn tuổi. Địa chỉ 42/226 Bến Oánh, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, cổng nhà máy nước đi vào trong ngõ".

Đội 116 cứu hộ người dân vùng lũ

Trắng đêm chạy lũ

Anh Lê Duy Khắc (38 tuổi), người dân ở phường Phan Đình Phùng cho biết tối 7.10 là đêm trắng của người dân khu vực trung tỉnh Thái Nguyên. "Trong đêm, tôi lội nước đi tiếp tế cho người dân, cứu hộ. Nước trên một số tuyến đường lên đến cổ. Tuy mưa ngớt nhưng đến sáng nay 8.10, nước vẫn không ngừng dâng lên".

Thái Nguyên chìm trong nước lũ sáng 8.10 ẢNH: TRẦN DUY TIỆP

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên rạng sáng nay 8.10 ẢNH: TRẦN DUY TIỆP

Anh Nhâm Quang Văn (43 tuổi) - đội trưởng đội 116 cho biết nhóm đến khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên vào khoảng 18 giờ ngày 7.10 rồi bắt đầu hỗ trợ cứu người ở khu vực xã Điềm Thuỵ (huyện Phú Bình cũ). Đến hơn 2 giờ sáng 8.10, nhóm vẫn miệt mài hỗ trợ đưa người bị mắc kẹt ở khu vực chợ Hanh ra khỏi vùng ngập sâu.

"Nước từ bên ngoài dâng lên và chảy vào khu vực bên trong, nơi có những nhà ngập đến mái. Người dân ở đây cho biết mấy chục năm nay chưa bao giờ xảy ra tình trạng ngập sâu như năm nay. Chúng tôi và lực lượng cứu hộ của cơ quan chức năng hỗ trợ cứu người xuyên đêm", anh Văn cho biết.

Đảo tròn khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên (TP.Thái Nguyên cũ) tối qua và sáng nay ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Đêm không ngủ ở Thái Nguyên: Lũ sông Cầu tiếp tục vượt đỉnh, ngập những chỗ chưa từng ngập

Đến khoảng 3 giờ sáng nay 8.10, anh Trần Đại Cương (25 tuổi), chủ một điểm khai thác du lịch cộng đồng ở hồ Ghềnh Chè, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên sau hơn 13 giờ liên tục cứu người ra khỏi vùng ngập ở chợ Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng) cho biết thuyền và xe ô tô chở thuyền đều bị chết máy.

Nhóm của anh Trần Đại Cương được người dân hỗ trợ phần cơm sau hơn 13 giờ cứu người, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 8.10 ẢNH: NVCC

"Nhóm chúng tôi trong thế ở không xong mà đi chỗ khác cũng không được, đành tìm chỗ nghỉ chờ trời sáng. Mực nước đến rạng sáng vẫn đang dâng lên, nước rất xiết và khó tiếp cận. Đây mới là trận lụt lịch sử, lại là 1 đêm dài, lực lượng cứu hộ thiện nguyện chúng tôi không thể hỗ trợ hết được", anh Cương nói.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, lúc 1 giờ sáng nay 8.10, mực nước sông Cầu tại Trạm thủy văn Gia Bảy là 29,88 m, vượt báo động 3 là 2,88 m và cao hơn 1,07 m so với đỉnh lũ lịch sử từng ghi nhận tháng 9.2024, sau cơn bão Yagi.



