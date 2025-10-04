Nước lũ 5 ngày chưa rút, người Hà Nội đến phường trải chiếu 'cầu cứu'

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều 4.10, tại trụ sở UBND P.Xuân Phương (Hà Nội), hàng chục người dân trong làng Miêu Nha (P.Xuân Phương) đã trải chiếu, ngồi trước lối ra vào của UBND P.Xuân Phương. Đây là những người có nhà bị ngập nặng sau trận mưa ngày 30.9, tất cả ngồi đợi câu trả lời chính quyền về biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài.

Người dân trải chiếu tại trụ sở phường để cầu cứu vì nhà ngập nước đã 5 ngày ẢNH: ĐÌNH HUY

Chia sẻ với phóng viên, anh Đ.T, người dân có mặt tại trụ sở UBND P.Xuân Phương, cho biết đến đây từ 9 giờ sáng cùng ngày để phản ánh về tình trạng ngập lụt. Tuy nhiên, chưa có cán bộ nào tiếp nhận giải quyết.

Cùng quan điểm với anh T., một phụ nữ chia sẻ, 5 ngày nay nhà chị bị nước ngập nhưng chưa có dấu hiệu rút. Việc mất điện, mất nước sạch cộng với nước lũ đọng lại rất bẩn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình. Vì vậy, sáng nay chị đã đến P.Xuân Phương để phản ánh với chính quyền.

Là người làm đơn cầu cứu gửi đến P.Xuân Phương, anh P. (trú tổ dân phố số 2, P.Xuân Phương) cho biết, tối 30.9, nước lũ tràn vào nhà, ngập đến ngang bụng, gia đình anh gồm 4 người phải sang hàng xóm tá túc, những ngày sau đó nước vẫn chưa rút nên gia đình phải thuê nhà nghỉ ở tạm.

Nước đã rút nhưng một số nơi tại làng Miêu Nha vẫn ngập sâu ẢNH: ĐÌNH HUY

QL70 đoạn đi qua cầu Ngà nước đã rút khoảng 20 - 30 cm, nhiều ô tô đã qua được ẢNH: ĐÌNH HUY

"Hôm qua 3.10, sau 4 ngày nước lũ chưa rút, chúng tôi đã làm đơn cầu cứu, có chữ ký của 40 hộ gửi đến lãnh đạo UBND P.Xuân Phương. Khi tiếp nhận, vị lãnh đạo nói 8 giờ sáng nay sẽ có câu trả lời nên chúng tôi đến nghe. Tuy nhiên, khi chúng tôi có mặt tại phường, lãnh đạo vẫn chưa trả lời nên tất cả đã trải chiếu, ngồi đợi đến chiều", anh P. nói.

Theo anh P., khoảng gần 17 giờ ngày 4.10, vị lãnh đạo phường trả lời "sẽ cam kết sửa máy để bơm nước lũ ra ngoài" nên mọi người mới ra về và đến trạm bơm cầu Ngà (nơi bơm tiêu nước cho khu vực làng Miêu Nha) để theo dõi.

Vì sao 5 ngày nước lũ vẫn chưa rút?

Liên quan đến việc ngập lụt tại Tổ dân phố số 2 P.Xuân Phương ảnh hưởng đến cuộc sống của 350 hộ dân, ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch UBND P.Xuân Phương, cho rằng nguyên nhân chính là do lượng mưa quá lớn, cộng với việc làng Miêu Nha là vùng trũng và nước sông Nhuệ dâng cao tràn vào. Đầu làng Miêu Nha có trạm bơm cầu Ngà nhưng trạm bơm này bị nước vào động cơ nên cũng không thể bơm nước ra ngoài.

Trạm bơm cầu Ngà vẫn bị ngập nặng ẢNH: ĐÌNH HUY

Máy bơm số 1 bắt đầu bơm nước ra ngoài ẢNH: ĐÌNH HUY

"Nước ngập động cơ nên trạm bơm không thể hoạt động được. Chiều nay, nước rút nên tôi đã chỉ đạo sấy máy bơm. Đến thời điểm hiện tại, một máy đang bơm nước, 2 máy còn lại đang được sấy để hoạt động lại sớm nhất", ông Nam nói và cho hay, khi 3 máy bơm hoạt động, cộng với việc đặt thêm máy bơm cưỡng bức, hy vọng tình trạng ngập lụt sẽ được xử lý nhanh nhất.

Ông Nguyễn Quốc Nam (áo trắng) tại trạm bơm cầu Ngà ẢNH: ĐÌNH HUY

Về việc người dân đến phường trải chiếu "cầu cứu" chính quyền, ông Nam cho rằng, đơn vị đã lắng nghe, đưa ra giải pháp, phương án tốt nhất để giúp người dân ổn định lại cuộc sống. "Chúng tôi đang rất cố gắng để xử lý, mong người dân chia sẻ với chính quyền", ông Nam nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại diện Xí nghiệp thủy lợi Từ Liêm cho biết, trong ngày 30.9, khi nhận thấy lượng nước lũ đổ về quá lớn, đơn vị đã vận hành hết công suất các tổ bơm để bơm thoát nước cho khu vực làng Miêu Nha. Tuy nhiên, do lượng mưa quá lớn, khoảng 19 giờ 15 cùng ngày, nước đã tràn vào các tổ máy nên để đảm bảo an toàn, đơn vị đã ngắt điện.

Thời điểm tổ máy bơm phải dừng hoạt động ẢNH: MINH HÙNG

Theo vị đại diện, trong quá trình ngập lụt, Xí nghiệp thủy lợi Từ Liêm luôn có cán bộ túc trực tại trạm bơm để theo dõi tình hình nước lũ.

"Sáng nay, khi thấy mực nước sông Nhuệ rút, cán bộ của đơn vị đã mở cánh phai để nước ở bên trong tiêu thoát ra sông Nhuệ. Chiều nay, khi nước lũ đã bớt đi, chúng tôi phối hợp với chính quyền sấy máy để bơm nước ra ngoài. Việc bơm nước ở thời điểm này khá nguy hiểm khi bên trong trạm bơm vẫn ngập nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để vận hành an toàn", vị này nói và cho hay, nếu 3 tổ bơm vận hành liên tục thì khoảng 1 ngày nước sẽ rút gần hết.