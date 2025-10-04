Xúc động cảnh học trò dọn bùn non, nhặt sách vở sau lũ

Sáng sớm 1.10, khi nước lũ vừa rút khỏi phòng học, các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mỏ Vàng từ nơi tránh lũ lập tức về trường, giúp thầy cô dọn bùn non. Ở đây, lớp bùn non dày đặc, cao đến nửa bắp chân.

Một sợi dây được cột vào 2 đầu tấm ván gỗ lớn. Một nhóm 4 - 5 em cầm đầu dây ra sức kéo, còn 3 em phía sau dồn hết lực đẩy tấm ván. Đoạn clip do các thầy cô ghi lại được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, người xem vừa xúc động vừa ngưỡng mộ tinh thần vượt khó của các bạn nhỏ.

Các em học sinh dọn bùn non và nhặt lại sách vở sau lũ Ảnh: NVCC





Trường cũng là nhà của các em

Thầy Lê Mã Lượng, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Lũ bắt đầu đổ về vào khoảng 15 giờ ngày 29.9, chỉ sau vài tiếng đã tràn ngập các phòng học. Nước lên nhanh lắm, thầy trò chúng tôi chỉ kịp "chạy người" thôi. Trang thiết bị, dụng cụ học tập, bàn ghế… đều bị nước lũ nhấn chìm".

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mỏ Vàng có 410 học sinh, trong đó có 208 em theo học bán trú. Trước khi lũ đổ về, các em được thầy cô đưa đến trụ sở UBND, trạm y tế và trường tiểu học ở khu vực cao hơn để lánh tạm.

Các điểm trường ở xã Mỏ Vàng hư hỏng nặng Ảnh: NVCC

Ngay khi nước rút vào sáng 1.10, các em về trường, xin thầy cô cho tham gia dọn dẹp cùng với sự hỗ trợ của các chú bộ đội. "Các em học sinh năn nỉ chúng tôi, nói rằng đây là trường của chúng em mà. Trường cũng giống như nhà của chúng em mà…", thầy Lượng xúc động kể và cho biết không thể cản được các học trò.

Thầy Lượng chia sẻ cơ sở vật chất của trường chịu thiệt hại nặng nề, đồ dùng học tập, tư trang của học sinh và giáo viên hư hỏng nặng. Các phòng học, phòng công vụ, chỗ ăn, ở bán trú của học sinh đều ngập đầy bùn đất. Vì thế, khi về lại trường, ngoài những bạn xung phong dọn bùn thì hàng chục em khác cố gắng nhặt lại từng cuốn sách giáo khoa, tập vở để mang đi phơi, với hy vọng có thể sử dụng tiếp. Tuy nhiên, vì nhiều gia đình học sinh trong xã cũng bị ảnh hưởng nặng bởi lũ, nên sau 1 hôm ở lại trường, các em được ba mẹ gọi về để phụ gia đình dọn dẹp.

Mong nhận được sự chung tay của cộng đồng

Ông Đỗ Cao Quyền, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng, cho biết tính đến ngày 2.10, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mỏ Vàng đã có thống kê sơ bộ cho thấy thiệt hại hơn 2,9 tỉ đồng sau cơn lũ. Tường rào xây, nhà đa năng, nhà xe… đổ sập, bị vùi lấp. Đồ dùng học tập, thiết bị dạy học và tư trang của học sinh, giáo viên hư hại nặng nề.

Ông Quyền cho biết thêm trên địa bàn xã Mỏ Vàng, không riêng các điểm trường mà nhiều hộ dân, đặc biệt ở thôn Khe Lóng 2, cũng chật vật khắc phục ảnh hưởng mưa lũ kéo dài. Có 2 căn nhà của người dân bị sập đổ hoàn toàn và 1 nhà hư hỏng nặng.

Lãnh đạo xã Mỏ Vàng băng rừng, lội suối đi kiểm tra tình hình thiệt hại ở địa phương hôm 1.10 Ảnh: NVCC

Ngày 1.10, lãnh đạo UBND xã Mỏ Vàng đã lập đoàn kiểm tra các điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường liên thôn và các điểm trường hư hỏng nặng do lũ quét, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các hộ có nhà bị đổ sập.

Chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, triển khai phương án hỗ trợ các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống, bố trí tái định cư phù hợp. Đặc biệt là khẩn trương thông tuyến đường giao thông của thôn, trong đó có một cây cầu bắc qua suối bị hư hỏng, để đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và học tập của người dân, học sinh.

Sau khi hỗ trợ nhà trường những phần việc nặng, đến trưa 3.10, lực lượng bộ đội địa phương tiếp tục di chuyển đến các hộ trong xã để giúp người dân. "Các thầy cô vẫn đang cố gắng dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau cơn lũ gây ra để sớm đón học sinh trở lại trường", thầy Lượng cho biết.

"Hành trình hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau bão lũ rất khó khăn và lâu dài. Người dân và đặc biệt là các học sinh mong mỏi nhận được sự giúp đỡ, chung tay góp sức của cộng đồng để khắc phục hậu quả và sớm vươn lên sau đợt thiên tai này", ông Đỗ Cao Quyền chia sẻ.