Cư dân mạng 'rần rần' chuyển khoản về Mặt trận Tổ quốc VN ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì quyên góp tự phát, nhiều người chuyển khoản trực tiếp vào các tài khoản của Ban Cứu trợ T.Ư - Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đảm bảo sự minh bạch và mọi hỗ trợ được nhanh chóng chuyển đến bà con vùng thiên tai.

Mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng, hình ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản ủng hộ bà con vùng lũ.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, đùm bọc

Anh Trần Quốc Thái, chủ kênh "Bon đây nè" với hơn 120.000 người theo dõi, đăng tải hình ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản ủng hộ bà con vùng lũ với dòng trạng thái: "Chiều hôm qua đi giao bánh mắc mưa, đứng núp mưa người yêu hỏi có mệt không, em cũng nói mệt nhưng mà mưa vậy còn đỡ chứ ở ngoài miền Trung bão lũ. Em thấy video ba ôm bé con nhỏ chạy, 2 bé con lớn theo sau chạy lũ mà em nổi da gà luôn. Vậy nên mắc mưa ở TP.HCM có là gì đâu, em trích một phần nhỏ tiền bán bánh phụ giúp khắc phục bão lũ miền Trung, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mong sao bão qua đi, người dân mình bình an".

Chủ kênh "Bon đây nè" chuyển khoản ủng hộ bà con vùng bão lũ ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ kênh "Bon đây nè" cho biết, từ lâu đã biết Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận và phân phối nguồn hỗ trợ đến người dân gặp khó khăn. Bản thân không có nhiều kinh nghiệm, không có điều kiện trực tiếp đến tận nơi hỗ trợ mọi người nên lưu lại thông tin cơ quan sẵn sàng ủng hộ. Theo anh, cách làm này vừa minh bạch, vừa giúp khoản đóng góp nhanh chóng đến đúng tay bà con vùng bão lũ.

"Đợt này tình hình mưa bão diễn biến phức tạp nên mình thường theo dõi tin tức từ sớm. Việc chuyển khoản ủng hộ bà con được bản thân chuẩn bị từ trước, không phải hành động ngẫu hứng. Mình xem các clip trên mạng thấy bà con phải sơ tán, có cả phụ nữ, mẹ già, con em nhỏ nên xót xa, nghẹn trong lòng", anh bày tỏ.

Với tính chất công việc là sáng tạo nội dung anh mong muốn các nội dung đăng tải đều lan tỏa nội dung bổ ích. Qua hành động này, anh hy vọng nhiều người cùng chung tay giúp đỡ bà con vùng bão lũ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ca sĩ Đức Phúc ủng hộ bà con khắc phục hậu quả ẢNH: NVCC

Trang cá nhân của ca sĩ Đức Phúc cũng đăng tải hình ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản 1 tỉ đồng ủng hộ bà con. "Đức Phúc và Đức Phúc Entertainment xin ủng hộ 1 tỉ đồng góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra. Cầu mong mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này", anh viết. Bài đăng ngay lập tức có hơn 270.000 lượt tương tác, hơn 8.000 bình luận và hơn 1.000 lượt chia sẻ.

Hòa Minzy chia sẻ cùng bà con vùng bão lũ ẢNH" NVCC

Ca sĩ Hòa Minzy cũng chuyển 300.000 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với mong muốn chia sẻ cùng bà con bị ảnh hưởng trong bão Bualoi. "Hòa Minzy xin được gửi tới bà con những cái ôm và sự chia sẻ sâu sắc nhất. Mong bà con an toàn và mong cơn bão mau tan, không gây khổ sở cho người dân ở khắp mọi nơi nữa", nữ ca sĩ viết.

Dân mạng đồng lòng

Không chỉ những nghệ sĩ, những người sáng tạo nội dung số mà cư dân mạng cũng thể hiện hành động đẹp này. Chị Lê Nguyễn Khánh Linh (24 tuổi, ở phường Bình Thạnh, TP.HCM) hiện là nhân viên văn phòng đã chuyển một ngày lương với suy nghĩ: "Mình không thể trực tiếp đến vùng lũ để giúp đỡ nhưng dùng một vài thao tác chuyển khoản nhỏ, số tiền đó sẽ đến tay bà con nhanh chóng, đúng nơi cần hỗ trợ".

Chị Khánh Linh chuyển tiền ủng hộ bà con ẢNH: NVCC

Chị H.T (38 tuổi, ở đường Trường Sa, TP.HCM) cũng chuyển khoản 1 triệu đồng để ủng hộ bà con miền Trung. "Mình có người quen ở Hà Tĩnh, mưa bão thấy bà con bị ảnh hưởng nặng nề nên rất thương. Bữa giờ mình gọi điện hỏi thăm gia đình họ nhưng do mất điện nên vẫn chưa biết mức độ thiệt hại như thế nào. Mình gửi một khoản tiền nhỏ xem như tấm lòng của bản thân để gửi đến những người khó khăn ở thời điểm này".