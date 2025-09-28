Bão số 10: Hai công an xã lặn giữa dòng nước xiết tìm xe máy cho dân

Chiều 28.9, theo thông tin từ UBND xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị), lực lượng Công an xã vừa hỗ trợ tìm kiếm xe máy của người dân bị nước lũ cuốn trôi do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi).

2 chiến sĩ Công an xã Nam Cửa Việt lặn xuống nước tìm xe máy cho người dân ẢNH: B.H

Trước đó, vào lúc 13 giờ cùng ngày, ông Trương Công Thăng (40 tuổi, trú tại thôn Vân Hòa, xã Triệu Bình) điều khiển xe máy đi giao hàng. Khi đến khu vực chợ Hà Tây (thuộc thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt) đã bị nước cuốn trôi xe kèm hàng hoá.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Nam Cửa Việt đến hiện trường, xác định địa điểm xe bị nước cuốn và chìm khá sâu. Để tránh tình trạng chiếc xe bị trôi ra xa, 2 cán bộ Công an xã Nam Cửa Việt đã lặn xuống tìm kiếm.

Khi phát hiện vị trí xe, cán bộ công an lặn xuống, dùng dây buộc vào xe rồi nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng, người dân kéo xe lên bờ. Nhờ được tìm thấy kịp thời, chiếc xe không bị hỏng nặng, hiện đã được trao trả cho ông Thăng.

