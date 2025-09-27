'Vỡ hụi 200 tỉ': Dân đòi tiền, Công an xã Xuân Thới Sơn xác minh

Từ chiều 26.9, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đã tiếp nhận và làm việc với hàng chục người dân, là các hụi viên, để lập hồ sơ, xác minh vụ việc được cho là "vỡ hụi 200 tỉ đồng" liên quan đến bà D., một phụ nữ được cho là chủ nhiều dây hụi tại địa phương.

Lực lượng chức năng có mặt ở đường Xuân Thới 14 giữ an ninh trật tự

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 50 người đã trình báo về việc tham gia các dây hụi do bà D. tổ chức. Tổng số tiền mà những người này khai báo đã nộp vào các dây hụi được ghi nhận ở mức khoảng 75 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số này mới chỉ dựa trên thông tin một chiều từ phía người dân và chưa được đối chiếu, xác thực với bà D.

Cơ quan chức năng cho biết, bà D. đã có buổi làm việc với công an để cung cấp thông tin. Tuy nhiên, do số lượng hụi viên đông, các dây hụi được tổ chức dưới nhiều hình thức phức tạp, việc xác minh chi tiết đang gặp không ít khó khăn. Dù thông tin lan truyền trên mạng xã hội và dư luận cho rằng tổng số tiền trong vụ "vỡ hụi" này lên tới 200 tỉ đồng, nhưng cơ quan công an chưa thể xác định con số chính thức.

Trước đó, nhiều người dân đã kéo đến căn nhà của bà D. trên đường Xuân Thới 14, xã Xuân Thới Sơn, để yêu cầu trả lại số tiền đã góp, khiến khu vực này tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Lực lượng Công an xã Xuân Thới Sơn đã phải cắt cử người túc trực để đảm bảo an ninh, đồng thời ghi nhận hồ sơ ban đầu từ các hụi viên.

Theo trình bày của những người dân, bà D. đứng ra tổ chức nhiều dây hụi, thu hút lượng lớn người tham gia. Ban đầu, việc hốt hụi và chi trả diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà D. liên tục khất lần, viện dẫn nhiều lý do để trì hoãn việc trả tiền đúng hẹn. Bức xúc vì lo ngại mất trắng số tiền đã góp, nhiều người đã kéo đến nhà bà D. để đòi lại tiền.

Về phía bà D., bà và chồng cam kết sẽ sắp xếp bán các tài sản để trả lại tiền gốc cho các hụi viên, với kế hoạch trả trước 10% và trả dần số còn lại. Hiện tại, cơ quan chức năng nhận định vụ việc mang tính chất dân sự, nhưng vẫn tiếp tục xác minh để làm rõ các tình tiết liên quan.

Công an xã Xuân Thới Sơn khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tránh tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ quá trình điều tra, xác minh.