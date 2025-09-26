Vỡ hụi '200 tỉ đồng', nhiều người dân ở TP.HCM kéo đến đòi nợ

Ngày 26.9, UBND xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM cho biết, công an xã đang xác minh, làm rõ thông tin vụ vỡ hụi gây xôn xao trên địa bàn.

Rất đông người dân tập trung trước căn nhà trên đường Xuân Thới 14 (xã Xuân Thới Sơn) để tìm gặp bà D., được cho là chủ nhiều dây hụi ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, lực lượng chức năng địa phương nhận được phản ánh có rất đông người dân tập trung trước căn nhà trên đường Xuân Thới 14 (xã Xuân Thới Sơn) để tìm gặp bà D., được cho là chủ nhiều dây hụi.

Lực lượng công an sau đó đã có mặt giữ an ninh trật tự, đồng thời mời một số người về trụ sở để phục vụ xác minh.

Theo trình bày của những người này, thời gian qua, bà D. đứng ra tổ chức dây hụi, huy động nhiều người tham gia. Ban đầu, việc hốt hụi và trả tiền diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà D. liên tục khất lần, lấy lý do trì hoãn, không giao tiền đúng hẹn cho người chơi.

Bức xúc vì lo mất trắng, nhiều người đã kéo đến nhà bà D. yêu cầu trả lại số tiền đã góp. Tổng số tiền trong dây hụi này được cho là khoảng 200 tỉ đồng.

Lực lượng công an sau đó đã có mặt giữ an ninh trật tự, đồng thời mời một số người về trụ sở để phục vụ xác minh ẢNH: TRẦN KHA

Trước tình hình căng thẳng, UBND xã Xuân Thới Sơn đã chỉ đạo công an xã vào cuộc, vừa xác minh làm rõ vụ vỡ hụi, vừa triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự.

Theo UBND xã Xuân Thới Sơn, hiện bà D. không bỏ trốn mà vẫn đối thoại với các hụi viên. Công an xã đã mời những người liên quan lên làm việc, lập hồ sơ ban đầu để xác minh và xử lý theo quy định.