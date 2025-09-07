Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Cà Mau công bố mở bán 250 căn nhà ở xã hội

Gia Bách
Gia Bách
07/09/2025 16:56 GMT+7

Sau khi công bố mở bán 250 căn nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Cà Mau đồng thời áp dụng quy định mới cho phép người đã có nhà ở nhưng xa nơi làm việc vẫn được mua nhà.

Ngày 7.9, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết vừa công bố thông tin về việc bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai thuộc dự án tại khóm 5, P.9, TP.Cà Mau (địa điểm xây dựng hiện nay là khóm 19, P.An Xuyên). 

Đây là dự án nhà ở xã hội dạng liền kề, cung cấp 250 căn. Giá bán bình quân 14,027 triệu đồng/m2 sàn xây dựng (đã bao gồm thuế VAT ), dự kiến khởi động trong tháng 9.2025 sau khi hoàn tất xét duyệt hồ sơ.

Cà Mau công bố mở bán 250 căn nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội tại P.Tân Xuyên (nay là P.An Xuyên) đã hoàn thành 93 căn, sẽ mở bán trong tháng 10 tới

ẢNH: G.B

Dự án được mở bán trong bối cảnh UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quy định mới, cho phép người đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng xa nơi làm việc vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội. 

Theo đó, điều kiện kèm theo là căn nhà đang sở hữu phải là duy nhất tại Cà Mau, nằm ngoài bán kính 20 km tính từ nơi làm việc (trong khi dự án nhà ở xã hội muốn mua hoặc thuê mua phải nằm trong bán kính 15 km tính từ nơi làm việc). Quy định này có hiệu lực từ ngày 15.8 và được xem là bước nới lỏng nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người lao động.

Với quy định mới, nhiều lao động công tác tại TP.Cà Mau nhưng đang sinh sống ở vùng xa có thể trực tiếp đăng ký mua nhà tại dự án này. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ được thực hiện tại văn phòng bán hàng dự án (khóm 19, P.An Xuyên), liên hệ qua số điện thoại 092 573 2468 hoặc 0986 04 6367 để được hướng dẫn.

Dự kiến năm 2025, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai 14 dự án nhà ở xã hội, gồm 6 dự án độc lập với hơn 3.700 căn và 8 dự án nằm trong quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại với hơn 5.500 căn. Tổng cộng, gần 9.400 căn nhà ở xã hội sẽ được đưa ra thị trường, song vẫn chỉ đáp ứng một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế khoảng 15.000 căn trên địa bàn.

Hiện tại, dự án nhà ở xã hội tại P.Tân Xuyên (nay là P.An Xuyên) đã hoàn thành 93 căn sẽ mở bán trong tháng 10 tới.

