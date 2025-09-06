Dự án sân bay Long Thành: Một hộ dân phải nộp lại 11,7 tỉ đồng

Cựu chủ tịch huyện cùng hàng loạt cán bộ bị truy tố

Liên quan đến vụ án sai phạm trong giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 24 bị can về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", "nhận hối lộ" và "đưa hối lộ".

Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Trong số này có bị can Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND H.Long Thành (Đồng Nai cũ), số còn lại là cán bộ huyện, xã, ấp… cùng một bị can là người dân bị truy tố về tội "đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, cán bộ địa chính xã, trưởng ấp đã có hành vi nhận tiền của hộ dân có đất, tài sản bị thu hồi để xác nhận sai thời điểm xây dựng nhà ở, công trình trên đất.

Các thành viên trong Hội đồng bồi thường H.Long Thành, Hội đồng bồi thường UBND xã Bình Sơn và một số cá nhân thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Phòng Quản lý đô thị huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã vi phạm các quy định trong công tác xác định thời điểm xây dựng nhà ở, công trình trên đất; vi phạm pháp luật trong công tác xác nhận đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; vi phạm pháp luật trong hỗ trợ, bố trí tái định cư, giao đất tái định cư.

Tổng cộng có 13 trường hợp sai phạm, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 23,5 tỉ đồng.

Chi tiền không đúng đối tượng đền bù, hỗ trợ tại dự án sân bay Long Thành

Trong số 13 trường hợp được nhận tiền đền bù, hỗ trợ sai đối tượng có trường hợp hộ bà H.A được nhận số tiền rất lớn, lên đến hơn 11,7, tỉ đồng.

Một đợt tổ chức chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có đất bị giải tỏa bởi dự án sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Cũng theo cáo trạng, hộ bà H.A (thường trú thị trấn Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai cũ. Nay là xã Long Thành, Đồng Nai mới) có 4 người. Chồng làm giám đốc, một người con làm kế toán, người còn lại đi du học Úc từ 2021, nghề nghiệp IT.

Hộ bà H.A có 2 thửa đất nằm trong dự án sân bay Long Thành, bị thu hồi. Theo các quy định, hộ gia đình này không đủ điều kiện được xác nhận là trực tiếp sản xuất nông nghiệp, có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp; không đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Tuy nhiên, Hội đồng bồi thường H.Long Thành đã thông qua phương án bồi thường, và UBND H.Long Thành đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với hộ bà H.A trên 2 thửa đất trên không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 11,7 tỉ đồng. Quá trình điều tra, hộ bà H.A đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Cũng theo cáo trạng, hộ bà H.A cùng các hộ dân khác có hành vi khai báo không trung thực thời điểm tạo lập nhà, vật kiến trúc trên đất; khai không đúng đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm để được nhận tiền đền bù, hỗ trợ không đúng quy định, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định các hộ dân không bàn bạc, thông đồng với các thành viên trong Hội đồng bồi thường các hộ dân không chịu trách nhiệm về việc xác định thời điểm nhà, vật kiến trúc trên đất; đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm nên không xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án.