Sai phạm tái định cư dự án sân bay Long Thành: Bắt thêm 3 lãnh đạo xã

Liên quan đến những sai phạm tại dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Long Thành, ngày 22.2, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt thêm 3 lãnh đạo xã Bình Sơn.

Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, ông Dương Ngọc Đức, quyền Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; ông Hoàng Hữu Minh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Sơn và ông Lâm Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Bình Sơn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Viện KSND cùng cấp thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám nơi làm việc, nơi ở của 3 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND H.Long Thành (Đồng Nai) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" tại dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Long Thành.

Ngoài 4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai còn triệu tập nhiều cán bộ có liên quan lên làm việc, mở rộng điều tra vụ án.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào 2023 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự "nhận hối lộ", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" xảy ra tại dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Long Thành.

Đây được xem là khu tái định cư hiện đại nhất Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt giam 6 bị can: gồm Phạm Viết Mạnh (nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND H.Long Thành); Nguyễn Tấn Biên (công chức địa chính xã Lộc An, H.Long Thành); Vũ Đức Công (công chức địa chính xã Bình Sơn, H.Long Thành); Nguyễn Thanh Văn (Trưởng ấp Suối Trầu 3, xã Bình Sơn); Nguyễn Thị Ngọc Hân (ngụ H.Long Thành) và Nguyễn Hải Lăng (tạm trú xã Bình Sơn, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo CSĐT, quá trình điều tra cơ quan này phát hiện nhiều cá nhân có hành vi đưa hối lộ cho người có chức vụ để làm sai lệch, hợp thức hóa hồ sơ nhằm đủ điều kiện nhận bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trục lợi chính sách khi nhà nước thu hồi đất.