Công an triệu tập nguyên Giám đốc cùng 2 trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2

Bán kết quả giám định tâm thần

Cổng vào Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, vào giữa năm 2024, Bộ Công an đã triệt phá đường dây bán kết quả giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa (nằm cạnh Bệnh viện Tâm thần Tâm thần T.Ư 2, đều trực thuộc Bộ Y tế).

Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 bị can về các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Trong đó có 12 người là Viện trưởng, nguyên Viện trưởng, Phó viện trưởng và các giám định viên của Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào 26.12.2024, đại diện Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tiến tới sẽ khởi tố 25 người nữa về 3 hành vi nêu trên, đồng thời còn có thêm hành vi khác như lợi dụng chức vụ, quyền hạn.