Bắt Trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần T.Ư I về tội nhận hối lộ

Tối 17.6, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Hà Huy Dũng, Trưởng khoa Điều trị bắt buộc (Bệnh viện Tâm thần T.Ư I), về tội nhận hối lộ, quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.

Công an tống đạt, thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Hà Huy Dũng

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.Hà Nội) phát hiện Khoa Điều trị bắt buộc (Bệnh viện Tâm thần T.Ư I, Bộ Y tế) cho bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh ra khỏi khu điều trị trái quy định.

Khi biết công an phát hiện, xác minh thì các bác sĩ, cán bộ có liên quan đã làm giả hồ sơ bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh hành hung nhân viên y tế rồi bỏ trốn để hợp thức hồ sơ báo cáo các cơ quan chức năng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dũng. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can này đã được tống đạt, thực thi sau khi viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bước đầu, công an xác định ông Dũng là người có trách nhiệm điều trị, quản lý các bệnh nhân là đối tượng bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, ông Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận tiền của gia đình và bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh để làm trái các quy định về quản lý, chữa bệnh đối với các bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án.