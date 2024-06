Truy tố các cựu cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận tội nhận hối lộ

Viện KSND tỉnh Bình Thuận vừa chuyển cáo trạng sang TAND tỉnh đề nghị xét xử các bị can là cựu cán bộ của Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Thuận về tội nhận hối lộ. Các bị can đều thuộc Đội số 2, Cục QLTT Bình Thuận gồm: Trần Văn Thăng (cựu Đội trưởng Đội QLTT số 2), Bùi Viết Mạnh, Ngô Minh Phúc và Nguyễn Hoàng Chương (đều là kiểm sát viên).

Các bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị đề nghị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Nguyễn Văn Phong (công chức Phòng Kinh tế H.Hàm Thuận Nam), Phạm Phú Tưởng (Phó đội trưởng kiểm tra thuế) và Lê Văn Thanh (cựu cán bộ Công an H.Hàm Thuận Nam).

Ngoài ra, các bị can bị cáo buộc tội đưa hối lộ trong vụ án này gồm: Trần Văn Quý, Võ Văn Tánh, Đoàn Vĩnh Cân (đều là chủ các cơ sở kinh doanh gạch ngói ở H.Hàm Thuận Nam).

Theo cáo trạng, vụ án nhận hối lộ do Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh, Ngô Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Chương thực hiện; vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Nguyễn Anh Phong, Phạm Phú Tưởng, Phạm Minh Thắng, Lê Văn Thanh, Phạm Anh Tùng thực hiện; vụ án đưa hối lộ do Trần Văn Quý, Võ Văn Tánh, Đoàn Vĩnh Cân thực hiện.

Như Thanh Niên đã thông tin, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xử lý khai thác khoáng sản (đất sét làm gạch ngói) trái phép tại xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam, từ ngày 1 - 6.6.2022, đoàn kiểm tra do Đội QLTT số 2 (Cục QLTT Bình Thuận) chủ trì, gồm: Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh, Ngô Minh Phúc, Phạm Minh Thắng, Nguyễn Hoàng Chương, Nguyễn Anh Phong, Phạm Phú Tưởng, Lê Văn Thanh, Phạm Anh Tùng, đã kiểm tra tại Công ty Ngọc Mai Bình Thuận (xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam).

Các thành viên đoàn kiểm tra đã thống nhất hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp từ khối lượng thực tế là 5.458,5 m3 xuống còn 2.250 m3, gây thiệt hại cho nhà nước khối lượng đất chênh lệch trị giá hơn 381 triệu đồng.

Trần Văn Quý là Giám đốc Công ty Ngọc Mai Bình Thuận đã đưa hối lộ tổng cộng 75 triệu đồng cho các thành viên đoàn kiểm tra.

Ngày 15.6.2022, đoàn kiểm tra do Đội QLTT số 2 chủ trì gồm: Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh, Lê Văn Thanh, Nguyễn Anh Phong, Phạm Phú Tưởng đã kiểm tra tại hộ kinh doanh Đức Thành (xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam). Đoàn kiểm tra đã hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp từ khối lượng thực tế 5.305,5 m3 xuống 1.275 m3, gây thiệt hại cho nhà nước khối lượng đất chênh lệch trị giá hơn 479 triệu đồng.

Võ Văn Tánh là chủ hộ kinh doanh Đức Thành đã đưa hối lộ với tổng số tiền 47 triệu đồng cho các thành viên đoàn kiểm tra.

Ngày 21.6.2022, cũng đoàn kiểm tra gồm các bị can trên, kiểm tra tại cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông II (xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam). Đoàn kiểm tra đã thống nhất hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp từ khối lượng thực tế 1.470 m3 xuống 630 m3, gây thiệt hại cho nhà nước khối lượng đất chênh lệch trị giá hơn 99 triệu đồng.

Bị can Đoàn Vĩnh Cân là chủ cơ sở này đã đưa hối lộ với tổng số tiền 32 triệu đồng cho các thành viên đoàn kiểm tra để được hạ thấp khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp, nhằm giảm mức tiền phạt và giảm khối lượng đất làm gạch bị tịch thu.

Cáo trạng cáo buộc các bị can phạm tội trong trường hợp từ 2 lần trở lên (tổng cộng 3 lần) là tình tiết tăng nặng hình phạt. Hành vi của các bị cáo bị Viện KSND tỉnh Bình Thuận cáo buộc tội "nhận hối lộ", "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "đưa hối lộ".