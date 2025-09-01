Hàng ngàn kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ, công trường sân bay Long Thành rực sáng

Ngày 1.9, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, trong những ngày qua tại đại công trường dự án sân bay Long Thành, nhịp độ thi công vẫn duy trì khẩn trương, quyết liệt, không ngơi nghỉ. Hàng ngàn kỹ sư, công nhân đang dồn toàn lực, thi công xuyên lễ, tất cả cùng hướng tới một mục tiêu chung: hoàn thành công trình đúng tiến độ, đưa giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành cán đích và khánh thành vào 19.12.2025.

Các kỹ sư, công nhân đang thi công lắp phần mái nhà ga hành khách sân bay Long Thành ẢNH: ACV

Không khí thi công hối hả, nhộn nhịp, công trường rực sáng trong màn đêm ẢNH: ACV

Nhà ga hành khách là công trình phức tạp nhất, được xem là "trái tim" của sân bay Long Thành ẢNH: ACV

Toàn cảnh công trường vào ban đêm nhìn từ trên cao ẢNH: ACV

Các mũi thi công hoạt động liên tục 24/7, triển khai đồng loạt tại nhiều hạng mục trọng điểm như: nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác. ẢNH: ACV

Các kỹ sư thảo luận, trao đổi công việc trên công trường ẢNH: ACV

Hệ thống băng tải chuyền tại nhà ga hành khách đang được lắp đặt ẢNH: ACV

Một bên cánh của nhà ga hành khách, các ống lồng để di chuyển ra khu vực tàu bay cũng đang được khẩn trương hoàn thiện ẢNH: ACV