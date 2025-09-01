Hàng ngàn kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ, công trường sân bay Long Thành rực sáng

Hàng ngàn kỹ sư, công nhân đã làm việc xuyên lễ tại công trường sân bay Long Thành, nhằm hoàn thành công trình đúng tiến độ, đưa giai đoạn 1 của dự án cán đích và khánh thành vào ngày 19.12.2025.
Ngày 1.9, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, trong những ngày qua tại đại công trường dự án sân bay Long Thành, nhịp độ thi công vẫn duy trì khẩn trương, quyết liệt, không ngơi nghỉ. Hàng ngàn kỹ sư, công nhân đang dồn toàn lực, thi công xuyên lễ, tất cả cùng hướng tới một mục tiêu chung: hoàn thành công trình đúng tiến độ, đưa giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành cán đích và khánh thành vào 19.12.2025.
