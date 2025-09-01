Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hàng ngàn kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ, công trường sân bay Long Thành rực sáng

Lê Lâm
Lê Lâm
01/09/2025 09:27 GMT+7

Hàng ngàn kỹ sư, công nhân đã làm việc xuyên lễ tại công trường sân bay Long Thành, nhằm hoàn thành công trình đúng tiến độ, đưa giai đoạn 1 của dự án cán đích và khánh thành vào ngày 19.12.2025.

Ngày 1.9, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, trong những ngày qua tại đại công trường dự án sân bay Long Thành, nhịp độ thi công vẫn duy trì khẩn trương, quyết liệt, không ngơi nghỉ. Hàng ngàn kỹ sư, công nhân đang dồn toàn lực, thi công xuyên lễ, tất cả cùng hướng tới một mục tiêu chung: hoàn thành công trình đúng tiến độ, đưa giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành cán đích và khánh thành vào 19.12.2025.

Hàng ngàn kĩ sư,công nhân thi công xuyên lễ, công trường sân bay Long Thành rực sáng - Ảnh 1.

Các kỹ sư, công nhân đang thi công lắp phần mái nhà ga hành khách sân bay Long Thành

ẢNH: ACV

Hàng ngàn kĩ sư,công nhân thi công xuyên lễ, công trường sân bay Long Thành rực sáng - Ảnh 2.

Không khí thi công hối hả, nhộn nhịp, công trường rực sáng trong màn đêm

ẢNH: ACV

Hàng ngàn kĩ sư,công nhân thi công xuyên lễ, công trường sân bay Long Thành rực sáng - Ảnh 3.

Nhà ga hành khách là công trình phức tạp nhất, được xem là "trái tim" của sân bay Long Thành

ẢNH: ACV

Hàng ngàn kĩ sư,công nhân thi công xuyên lễ, công trường sân bay Long Thành rực sáng - Ảnh 4.

Toàn cảnh công trường vào ban đêm nhìn từ trên cao

ẢNH: ACV

Hàng ngàn kĩ sư,công nhân thi công xuyên lễ, công trường sân bay Long Thành rực sáng - Ảnh 5.

Các mũi thi công hoạt động liên tục 24/7, triển khai đồng loạt tại nhiều hạng mục trọng điểm như: nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác.

ẢNH: ACV

Hàng ngàn kĩ sư,công nhân thi công xuyên lễ, công trường sân bay Long Thành rực sáng - Ảnh 6.

Các kỹ sư thảo luận, trao đổi công việc trên công trường

ẢNH: ACV

Hàng ngàn kĩ sư,công nhân thi công xuyên lễ, công trường sân bay Long Thành rực sáng - Ảnh 7.

Hệ thống băng tải chuyền tại nhà ga hành khách đang được lắp đặt

ẢNH: ACV

Hàng ngàn kĩ sư,công nhân thi công xuyên lễ, công trường sân bay Long Thành rực sáng - Ảnh 8.

Một bên cánh của nhà ga hành khách, các ống lồng để di chuyển ra khu vực tàu bay cũng đang được khẩn trương hoàn thiện

ẢNH: ACV

Hàng ngàn kĩ sư,công nhân thi công xuyên lễ, công trường sân bay Long Thành rực sáng - Ảnh 9.

Hiện tại dự án đã hoàn thiện đường băng thứ 1, dài 3.000m, rộng 70m; riêng đường băng chính rộng 40m, bên cạnh đó là hệ thống 2 đường lăn song song, 6 đường lăn thoát nhanh, và đường băng thứ 2 đang được xây dựng

ẢNH: ACV

Tin liên quan

Bên trong 'trái tim' sân bay Long Thành

Bên trong 'trái tim' sân bay Long Thành

Nhà ga hành khách, được xem là 'trái tim' của sân bay Long Thành (Đồng Nai), đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước ngày 31.12.2025.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành sẽ có chuyến bay đầu tiên vào quý 4

Khám phá thêm chủ đề

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 khánh thành đúng tiến độ công nhân làm việc xuyên lễ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận