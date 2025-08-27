Metro Suối Tiên - sân bay Long Thành: Chấp thuận cho một liên danh nghiên cứu đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có ý kiến về chủ trương, chấp thuận cho liên danh Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital là nhà đầu tư đề xuất dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về TP.Biên Hòa (nay là P.Trấn Biên) và sân bay Long Thành theo hình thức PPP.

Sơ đồ các tuyến metro kéo dài từ ga Suối Tiên (TP.HCM) đến Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và tỏa đi các hướng ẢNH: SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Trước đó, liên danh nói trên đã đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến metro nối từ ga Suối Tiên (TP.HCM) đến Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai (KCN Biên Hòa 1, P.Trấn Biên), sau đó nối đến sân bay Long Thành. Ngoài ra, một tuyến metro khác từ Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai mới đi vào nội đô TP.Biên Hòa (Đồng Nai cũ).

Theo đề xuất, tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 65.000 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 38,5 km.

Ngoài tuyến metro trên, Đồng Nai cũng đang tìm nhà đầu tư cho dự án metro từ ga bến xe Suối Tiên đến vị trí thuộc P.Hố Nai (Đồng Nai, trước là xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai cũ). Dự án dài 20,74 km, tổng mức đầu tư 34.719 tỉ đồng. Hình thức đầu tư: Vốn hỗn hợp, vốn Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh, nguồn vốn BOT, nguồn khai thác quỹ đất.

Hiện tại, sân bay Long Thành đang trong giai đoạn thi công nước rút để cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng vào cuối năm 2025. Dự kiến ngày 19.12.2025, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện chuyến bay kỹ thuật để có thể đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành được đầu tư xây dựng 2 đường băng cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1 nhà ga hàng hóa với công suất 550.000 tấn hàng hóa/năm cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ.