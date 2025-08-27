Việc làm tại sân bay Long Thành: Gần 1.300 người gửi thông tin ứng tuyển

Ngày 27.8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết sau 3 ngày diễn ra "Ngày hội việc làm sân bay Long Thành", ACV và các đơn vị hàng không đã nhận được thông tin ứng tuyển của 1.298 ứng viên.

Khoảng 10.000 người tìm đến "Ngày hội việc làm sân bay Long Thành" ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, các vị trí việc làm tại sân bay Long Thành: 1.043 ứng viên; các vị trí việc làm tại Chi nhánh nhiên liệu sân bay Long Thành: 92 ứng viên; các vị trí việc làm tại Chi nhánh dịch vụ hàng hóa Long Thành: 163 ứng viên.

Theo ACV, những thông tin ứng tuyển này là căn cứ để khi có đợt tuyển dụng, các đơn vị sẽ xem xét và thông báo để ứng viên đến phỏng vấn.

Theo ban tổ chức, có 1.298 ứng viên đã để lại thông tin ứng tuyển ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, vào 23.8, (ACV) phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị chủ chốt trong ngành hàng không tổ chức "Ngày hội việc làm sân bay Long Thành" tại Công viên 3A (ở thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai cũ, nay là xã An Phước, Đồng Nai mới). Mục đích nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cho sự vận hành của sân bay Long Thành. Ngày hội thu hút khoảng 10.000 người tham gia.

Ngoài ACV còn có 7 đơn vị liên quan đến hàng không tham gia, gồm: Công ty cổ phần hàng không Vietjet; Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS); Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS); Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS); Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS); Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO); Học viện Hàng không Việt Nam (VAA).

Theo đó, ACV sẽ tìm kiếm 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm... Còn các hãng hàng không, công ty dịch vụ mặt đất… sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên.

Tại ngày hội việc làm, ngoài tuyển dụng nhân sự, các công ty còn tổ chức tọa đàm, diễn đàn hỗ trợ ứng viên và chương trình hướng nghiệp dành cho sinh viên và người lao động với mong muốn làm việc tại sân bay Long Thành trong tương lai.

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026 ẢNH: ACV

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc ACV nói rằng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của sân bay Long Thành. ACV cam kết sẽ không chỉ dừng lại ở việc tuyển dụng, mà còn đồng hành cùng người lao động trong suốt quá trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng, phát triển sự nghiệp.

Hiện tại sân bay Long Thành trong giai đoạn thi công nước rút để cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng vào cuối năm 2025. Dự kiến ngày 19.12.2025, ACV thực hiện chuyến bay kỹ thuật để có thể đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.