Chuyến bay đầu tiên từ Nội Bài vào sân bay Long Thành vào ngày 19.12

Chiều 20.8, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và tài chính Quốc hội đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về việc giám sát tình hình triển khai các nghị quyết của Quốc hội với các dự án quan trọng quốc gia và tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: LÊ LÂM

Báo cáo với đoàn giám sát, Sở Tài chính Đồng Nai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 8,23%, xếp thứ 13/34 tỉnh. Thu hút 64.000 tỉ đồng vốn trong nước và 1,8 tỉ USD vốn đầu tư FDI.

Thu ngân sách đạt 53.578 tỉ đồng, bằng 76% dự toán. Cùng với cả nước, ngày 19.8, tỉnh phối hợp với các chủ đầu tư đồng loạt khởi công, khánh thành 8 dự án với tổng vốn gần 50.000 tỉ đồng, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Đồng Nai cũng báo cáo với Đoàn giám sát tình hình triển khai các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn: gồm sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa...

Đối với dự án sân bay Long Thành, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết hiện tại đại dự án sân bay Long Thành đang có gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng khoảng 3.000 thiết bị hiện đại thi công đồng loạt các hạng mục, phấn đấu hoàn thành cơ bản dự án trước ngày 19.12.2025; đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Đoàn giám sát kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Ông Nguyễn Tiến Việt thông tin thêm, vừa qua đã thực hiện thành công chuyến bay kiểm tra phương thức; dự kiến cuối tháng 9 sẽ bay hiệu chuẩn và đến ngày 19.12 thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên từ sân bay Nội Bài vào hạ cánh tại sân bay Long Thành.

Về nguồn đá xây dựng phục vụ cho sân bay Long Thành, Phó tổng giám đốc ACV nói rằng: "Vẫn còn gặp khó khăn vì dự án cần khoảng 4,9 triệu m3 và riêng 6 tháng cuối năm 2025 cần tới 3,4 triệu m3; nhưng hiện mới cung ứng được 2,2 triệu m3 ". Qua đó, ông Việt kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh cấp phép mỏ, tạo điều kiện khai thác, vận chuyển để bảo đảm tiến độ.

Đẩy nhanh giao thông kết nối

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo ACV mong Đồng Nai quan tâm đến giao thông kết nối đến sân bay Long Thành để khi dự án đi vào hoạt động sẽ thuận lợi hơn.



Đoàn giám sát kiểm tra hiện trạng tuyến đường T1, T2, đây là 2 tuyến đường kết nối quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đồng Nai đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh tỉnh cần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo đòn bẩy thúc đẩy các công trình khác cùng bứt phá.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng tin tưởng vào tiến độ khả quan của dự án sân bay Long Thành. Và lưu ý Đồng Nai sớm tháo gỡ khó khăn về nguồn đá xây dựng phục vụ dự án, mặt khác những công trình nào có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của sân bay Long Thành khi khai thác thì phải được báo cáo Quốc hội để sớm xử lý, nhằm triển khai sớm.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề kết nối sân bay Long Thành. Ông yêu cầu Đồng Nai và các đơn vị liên quan phải sớm hoàn thiện các tuyến đường kết nối, bởi hiện nay tình trạng ùn ứ, kẹt xe là rất lớn.