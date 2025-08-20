Cầu Nhơn Trạch tăng tốc phát triển khu vực

Trong đó, đưa vào khai thác dự án thành phần 1A (dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM). Việc đưa vào khai thác cầu Nhơn Trạch và dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 giúp rút ngắn hành trình từ TP.HCM đến Đồng Nai và ngược lại; tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho cả vùng; giảm áp lực giao thông cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cho cả các tuyến đường nội thị TP.HCM.

Cầu Nhơn Trạch được đưa vào khai thác ẢNH: GIA KHÁNH

Theo kế hoạch của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, sau lễ khánh thành, lúc 7 giờ ngày 20.8 sẽ đưa vào khai thác dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1, với chiều dài 8,22 km (đoạn qua Đồng Nai dài 6,3 km và TP.HCM dài hơn 1,9 km) bắt đầu từ nút giao với tỉnh lộ 25B (Đồng Nai) qua cầu Nhơn Trạch và kết thúc tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Giai đoạn này chỉ có xe con, xe tải nhỏ hơn 1,5 tấn, xe khách dưới 16 chỗ lưu thông với vận tốc 80 km/giờ (xe 2 bánh chỉ lưu thông đến đường Lý Tự Trọng, chưa được phép qua cầu Nhơn Trạch).

Từ ngày 31.12.2026 trở đi (giai đoạn 2), khi các dự án thành phần 1, 1A, 3 hoàn thành xây dựng, tuyến sẽ vận hành theo chuẩn cao tốc, tốc độ tối đa 100 km/giờ. Khi đó, xe cơ giới đi trên phần lõi cao tốc 4 làn xe, còn xe hỗn hợp lưu thông trên đường song hành. Riêng cầu Nhơn Trạch được tổ chức mặt cắt ngang gồm 2 làn xe cơ giới tốc độ 80 km/giờ và 2 làn hỗn hợp tốc độ 60 km/giờ, có dải phân cách giữa làn xe cơ giới và xe hỗn hợp.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc và tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 76,3 km đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương (nay là TP.HCM) và Long An (nay là Tây Ninh) với tổng mức đầu tư lên đến khoảng 75.378 tỉ đồng (bao gồm chi phí xây dựng và giải phóng mặt bằng).

Giai đoạn 1 có 4 làn xe cao tốc và đường song hành hai bên, với vận tốc thiết kế 80-100 km/giờ. Toàn tuyến Vành đai 3 TP.HCM được chia thành 8 dự án thành phần để triển khai. Đến nay, dự án thành phần 1A được khánh thành, 7 thành phần còn lại đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành toàn tuyến và đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026.